Россельхознадзор запретил поставки шпрот одного из предприятий Казахстана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с субботы, 29 сентября запрещает поставки рыбных консервов с казахстанского ТОО "J.F.M. company".

Как сообщила журналистам пресс-секретарь службы Юлия Мелано, ограничение введено в связи с тем, что в шпротах, выработанных этим предприятиям, обнаружен бензопирен.

Это было повторное нарушение. После первого предприятие получило предупреждение, и его продукция была поставлена под усиленный лабораторный контроль. Повторное нарушение стало причиной запрета поставок.

Из-за обнаружения бензопирена Россельхознадзор в свое время запретил поставки в РФ шпрот из Латвии и Эстонии. Ограничение действует с 4 июня 2015 года. С 15 декабря 2017 года разрешение на поставки получили только два предприятия - латвийское SIA Karavela (№ A013985) и эстонское DGM Shipping AS (№ 472).

После инспектирования прибалтийских предприятий специалисты Россельхознадзора заявляли, что технология копчения рыбы на них стала более щадящей.