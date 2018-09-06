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В Болгарии обнаружена африканская чума свиней

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Африканская чума свиней (АЧС) обнаружена в Болгарии, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (BNSA).

Вирус обнаружен в селе Тутраканци, расположенном в районе Варны. В личном подсобном хозяйстве пали четыре из семи свиней. Это первый случай заболевания. Он подтвержден в Национальной референтной лаборатории.

Болгария стала восьмой страной ЕС, до которой добралось это опасное заболевание животных с момента начала эпизоотии в Армении и Грузии в 2007 году.

Согласно сообщению, в настоящее время АЧС в ЕС зафиксирована в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии и Чехии. "Таким образом, с момента обнаружения вируса в Литве, возбудителю понадобилось менее пяти лет, чтобы продвинуться по территории ЕС более чем на тысячу километров, - констатирует Россельхознадзор. - Ситуация в Восточной Европе осложняется тем, что заболевание получило широкое распространение в приграничных с ЕС странах - на Украине и в Молдавии".

Россельхознадзор отмечает, что АЧС проникла в Болгарию, несмотря на то, что в августе 2018 года страна начала возводить 130-километровый проволочный забор вдоль границы с Румынией для предотвращения свободного перемещения диких кабанов.

Россельхознадзор подчеркивает, что крайне обеспокоен текущим положением дел и намерен обсудить сложившуюся в Европе ситуацию с АЧС с представителями Европейской комиссии. Встреча запланирована на конец сентября.

Кроме того, с 6 сентября Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков. Исключение составляет продукция, прошедшая обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС.

Между тем, поставки продукции свиноводства из Болгарии были невозможны и ранее, поскольку они подпадают под российское продовольственное эмбарго, которое действует с августа 2014 года.

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Теги: Болгария, АЧС

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