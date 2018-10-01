Назначен временный глава Danske Bank

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Danske Bank в понедельник утвердил Йеспера Нильсена в качестве врио главного исполнительного директора на время поисков постоянного главы банка.

Нынешний CEO Томас Борген в сентябре объявил о намерении уйти в отставку из-за скандала с предполагаемым отмыванием денег в эстонском филиале банка на протяжении 8 лет.

Нильсен, которому сейчас 49 лет, входит в состав правления банка и возглавляет датское банковское подразделение. Он работает в Danske Bank с 1996 года.

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах.