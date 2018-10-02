Amazon поднял минимальную зарплату всех сотрудников в США до $15 в час

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon объявил о повышении зарплат всем сотрудникам, работающим на территории США, включая временных и сезонных рабочих, до $15 в час, говорится в пресс-релизе компании.

Изменения вступят в силу с 1 ноября и затронут свыше 250 тыс. сотрудников компании, а также более 100 тыс. сезонных работников, которые будут наняты в Штатах на сезон зимних праздников.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда в США составляет $7,25 в час, он был установлен на федеральном уровне почти десять лет назад. Отдельные штаты могут вводить свои минимумы - например, в Нью-Йорке он равняется $9,7 в час, и власти штата намерены ежегодно увеличивать этот показатель, пока он не достигнет $15 в час.

Акции Amazon дешевеют в ходе предварительных торгов во вторник на 0,4%. С начала года капитализация компании выросла более чем на 71%, до $977 млрд.