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"Газпром" увеличит мощность газопровода для поставок с Сахалина в Китай на 8 млрд куб. м

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" планирует к 2020 году увеличить мощность газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток на 8 млрд куб. м газа в год для поставок в Китай, говорится в слайдах Минэнерго, представленных министром энергетики РФ Александром Новаком в ходе Российской энергетической недели.

Как сообщалось, в декабре 2017 года были подписаны основные условия поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай, контракт с CNPC "Газпром" намерен подписать в 2018 году.

Предполагаемый объем поставок не сообщался.

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Теги: Газпром, Сахалин, Китай

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