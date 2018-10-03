"Газпром" увеличит мощность газопровода для поставок с Сахалина в Китай на 8 млрд куб. м

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" планирует к 2020 году увеличить мощность газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток на 8 млрд куб. м газа в год для поставок в Китай, говорится в слайдах Минэнерго, представленных министром энергетики РФ Александром Новаком в ходе Российской энергетической недели.

Как сообщалось, в декабре 2017 года были подписаны основные условия поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай, контракт с CNPC "Газпром" намерен подписать в 2018 году.

Предполагаемый объем поставок не сообщался.