ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 4 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 4 октября, составляет 65,4244 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,31%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 4 октября, составляет 75,7353 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,67%.