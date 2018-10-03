"ЭРУ Трейдинг" закупит у PGNiG 200 млн куб. м газа для поставки "Укртрансгазу"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) купит у польской PGNiG более 200 млн куб. м природного газа для его последующей поставки АО "Укртрансгаз" на производственно-технологические нужды.

Согласно сообщению PGNiG, поставка газа будет осуществлена в период с октября 2018 года по 1 мая 2019 года.

Ранее "Укртрансгаз" подписал контракты с НАК "Нафтогаз Украины", Trafigura Ukraine и "ЭРУ Трейдинг" на поставку 2,22 млрд куб. м природного газа для производственно-технологических нужд и балансировки. В частности, в конце сентября были подписаны два договора с ООО "ЭРУ Трейдинг" на поставку 350,9 млн куб. м газа за $104,1 млн (2,94 млрд гривен).

PGNiG продает газ украинским потребителям с августа 2016 года. За период по конец июня 2018 года польская компания экспортировала на Украину более 1,3 млрд куб. м газа.

Группа "ЭРУ" принадлежит Андрею Фаворову, Дейлу Пери и Ярославу Мудрому.