Греф предложил создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В России целесообразно создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Я думаю, нужно создавать серьезную инфраструктуру. Министерство чрезвычайных ситуаций у нас существует. Нужно создать министерство, которое бы контролировало чрезвычайные ситуации в диджитальной сфере, которая коснется всей инфраструктуры без исключения", - сказал Греф на Российской энергетической неделе.

Он также отметил, что сейчас digital проникает во многие области.

"И это один из ключевых трендов, вызовов будущего, с которым мы столкнемся в ближайшее время", - считает топ-менеджер. Он отметил также значение киберугроз в современном мире.

"Сегодня это становится топом в новостях, попытки создавать из этого политические новости: вмешательство в выборы, вмешательство в управление. Ну и, естественно, банальные хищения средств, кражи", - сказал глава Сбербанка.