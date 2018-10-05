На заправках начнут продавать слабоалкогольные напитки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало идею члена Совета Федерации от Астраханской области Геннадия Орденова о возврате слабоалкогольных напитков на автомобильные заправки для сдерживания цен на топливо, сообщают в пятницу "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось в сентябре. Одна из основных целей - повышение рентабельности автомобильных заправок.

Отмечается, что сдерживание цен на топливо ударило по карману многих владельцев частных автозаправок, из-за чего они были вынужден закрыться. По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, АЗС - низкодоходное предприятие, в котором небольшую прибыль от реализации топлива можно компенсировать сопутствующими товарами.

В то же время запрет на продажу алкогольных напитков, по мнению Орденова, неэффективен, так как алкоголь можно приобрести в обычных магазинах, находящихся возле АЗС. Число аварий с участием нетрезвых водителей увеличилось с 11800 до введения запрета в 2010 году до 16000 в 2015.

Запрет на продажу алкогольных напитков на АЗС был введен в 2011 году.