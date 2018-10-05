Денежная база в России снизилась с 21 по 28 сентября на 113,8 млрд рублей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 28 сентября составил 10293,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 21 сентября денежная база в России равнялась 10407 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,09%, или на 113,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.