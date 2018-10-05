Спрос на непродовольственные товары в РФ вырос в ожидании повышения НДС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Наблюдаемый рост потребительского спроса на непродовольственные товары связан с ожиданием роста цен после повышения НДС в 2019 году с 18% до 20%, полагают в Банке России.

"В августе продолжился умеренный рост потребительского спроса. Наиболее заметно выросли покупки непродовольственных товаров. Годовой прирост оборота розничной торговли в августе составил 2,8%, в том числе непродовольственных товаров - 4,1%. Годовой прирост продаж продовольственных товаров был существенно ниже (1,3%), при этом в помесячном сопоставлении объем продаж оставался на уровне июня-июля 2018 года. Увеличение спроса на непродовольственные товары во многом обусловлено ожидаемым повышением темпов роста цен на них в связи с произошедшим ослаблением рубля и предстоящим повышением НДС", - говорится в комментарии Банка России по экономике.

Так, в частности, сентябрьский опрос OOО "инФОМ" показал, что в августе-сентябре среди респондентов возросли ожидания ослабления рубля, а динамика валютного курса и НДС стали чаще упоминаться среди факторов повышения инфляционных ожиданий, что указывает на проинфляционные риски.

"На этом фоне респонденты рассматривают текущее время как наиболее подходящее для совершения крупных покупок. Поддержку потребительскому спросу оказывает расширение кредитования, в то время как слабая динамика реальных располагаемых доходов, несмотря на рост реальной заработной платы, может несколько сдерживать увеличение расходов домашних хозяйств на потребление", - отмечается в комментарии.

В условиях роста спроса домашних хозяйств продолжает стабильно увеличиваться выпуск основных потребительских товаров. Так, в августе среди непродовольственных товаров наиболее высокими темпами росло производство трикотажных изделий, одежды, обуви и сумок.

Производство продовольственных товаров увеличивалось, в основном, за счет мясных полуфабрикатов, овощной и рыбной продукции. Наблюдался рост переработки рыбы, что связано с рекордным за весь период наблюдения уловом лососевых, в частности, горбуши. Вместе с тем, говорится в комментарии, снижение урожая зерна относительно рекордного уровня прошлого года отражается в отрицательной годовой динамике объемов производства сельскохозяйственной продукции и может оказывать некоторое сдерживающее влияние на производство продовольственных товаров.