ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 6 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 октября, составляет 66,6270 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,62%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 октября, составляет 76,6610 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,80%.