JPMorgan Chase уволит 400 сотрудников ипотечного подразделения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Банк JPMorgan Chase, крупнейший по капитализации в США, планирует уволить 400 сотрудников подразделения по выдаче ипотечных кредитов частным лицам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В подразделении работает около 34 тыс. человек, и сокращения будут проводиться на фоне замедления роста ипотечного рынка, говорят источники.

Ранее об увольнении 650 работников объявил крупнейший банк в сфере ипотечного кредитования США Wells Fargo.

Продажи домов в США снижаются шесть месяцев подряд из-за недостаточного предложения нового жилья и увеличения ставок по ипотеке вслед за подъемом ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Акции JPMorgan Chase дешевеют на 0,5% в ходе торгов в пятницу. С начала года его капитализация выросла на 7,2%, до $387 млрд.