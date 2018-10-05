Рынок акций РФ в пятницу просел в ожидании новых санкций

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за мировыми фондовыми площадками и завершил первую неделю октября снижением индексов из-за возросших санкционных рисков и общемирового сокращения спроса на рисковые активы из-за ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва США; в пятницу лидерами отката выступили металлурги из-за укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2450,9 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1159,33 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,5%.

Доллар просел до 66,6 руб./$1 (-0,42 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 1-2,7%, доллар вырос на 1,07 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "РусАла" (-3,5%), АФК "Система" (-3,3%), "ФСК ЕЭС" (-2,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,1%), "Интер РАО" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Северстали" (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%).

Сбербанк (-1,1%) в пятницу опубликовал отчет за сентябрь по РСБУ: банк получил чистую прибыль в размере 72,1 млрд рублей против 62,4 млрд рублей годом ранее.

Совет директоров ПАО "Магнит" (-0,3%) одобрил приобретение фармдистрибьютора "СИА Групп" на условиях, предложенных менеджментом ритейлера. Предполагается, что цена сделки составит не более 5,7 млрд рублей и будет оплачена акциями. Для этого "Магнит" планирует увеличить объем программы buyback до 22,2 млрд рублей с 16,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Продавец берет на себя обязательство не продавать акции "Магнита", полученные за актив, в течение не менее трех лет после завершения приобретения.

Выросли акции "Распадской" (+3,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Транснефти" (+0,3%), "Мечела" (+0,3%) и обновили максимумы бумаги "Газпром нефти" (+0,4%).

В пятницу снизилась фондовая Азия (Япония опустилась на 0,7% на фоне укрепления иены, Китай не работает до конца недели), проседает Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 1-1,4%), также продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 теряет 0,8%).

По данным Минтруда США, число рабочих мест в сентябре выросло на 134 тыс. при прогнозах роста на 168 тыс., при этом безработица упала до 3,7% - минимума с 1969 года, при прогнозах снижения до 3,8% с июльских 3,9%.

Кроме того, дефицит внешнеторгового баланса США в августе вырос до $53,2 млрд (максимум за полгода) при прогнозах роста до $53,6 млрд с $50 млрд в июле.

Нефть к вечеру пятницы подросла после ощутимого отката накануне, вызванного ростом запасов сырья в США и новостями, что Саудовская Аравия и Россия договорились о наращивании добычи, чтобы компенсировать сокращение экспорта из Ирана. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,69 за баррель (+0,1% и -2% в четверг), ноябрьская цена WTI - $74,67 за баррель (+0,5% и -2,7% накануне).

Министр энергетики России Александр Новак заявил в четверг, что цена на нефть может уже этой осенью достичь $100 за баррель. Такой риск есть, что связано с большим количеством неопределенностей на рынке, считает он.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, важнейшим негативным фактором для развивающихся рынков стало изменение риторики США в отношении Китая. Вице-президент США Майк Пенс обвинил КНР во множестве недружественных поступков в отношении Штатов - как в экономической, так и в политической сфере. Также усилению давления на рынки способствовал рост доходности американских облигаций.

Глобальный настрой остается пессимистичным: в пятницу снизились рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с праздником), проседает Европа. Участники нефтяного рынка ждут информации Baker Hughes по действующим буровым установкам. Рано утром в понедельник будут опубликованы индексы PMI от Caixin для Китая (сводный и для сферы услуг), а также данные по промышленному производству Германии.

Как отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Валерий Безуглов, доля Marathon Group (владелец "СИА Групп") в "Магните" в результате сделки вырастет на 1,4 процентного пункта, с 11,8% до 13,2%. В целом сделка структурирована в положительном ключе для миноритарных акционеров.

Благодаря синергии с "СИА Групп" "Магнит" продемонстрирует незначительное увеличение выручки - на 45-55 млрд рублей, или на 3-4%. Последний квартальный отчет "Магнита" был слабым - во втором квартале выручка выросла на 6,5% (до 306,7 млрд рублей) на фоне роста торговых площадей, при этом EBITDA сократилась на 14,9% (до 23,6 млрд рублей) ввиду роста расходов на аренду, а также снижения валовой прибыли из-за широких промо-акций, что привело к снижению маржинальности по данному показателю до 7,7% по сравнению с 9,6% годом ранее. Наиболее вероятно, что ближайший отчет ритейлера также не сможет порадовать акционеров из-за слабой макроэкономической ситуации в потребительском секторе. В связи с этим акции ритейлеров в текущих макроэкономических условиях не являются приоритетными для покупки, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, пессимизм на рынке акций связан с резким усилением политических рисков: в адрес РФ звучат новые обвинения в шпионаже и взломе серверов международных администраций. Естественно, что связано это с внутриполитической ситуацией в США и Великобритании. Вышедший в пятницу отчет Сбербанка все еще можно считать сильным, но замедление темпов роста прибыли становится все более очевидным. Соответственно, при сохранении подобной динамики бумага перейдет из списка "роста" в список ожиданий выплат акционерам. Впрочем, рост в бумаге также сдерживается рисками внешних ограничений. Акции "Газпрома" продолжили рост на фоне повышения определенности с реализацией проекта "Северный поток 2", а также планов по увеличению будущих поставок в Китай.

Текущие высокие цены нефти вкупе со слабостью валют развивающихся стран в теории должны оказывать негативное влияние на рост спроса. С другой стороны, далеко не все определяется спросом. От РФ и Саудовской Аравии требуют повышения добычи, однако резервные мощности Саудовской Аравии составляют всего 12,0 млн б/с при текущей добыче 10,7 млн б/с. То есть существует возможность компенсировать лишь 1,3 млн б/с возможного дефицита. Иными словами, при любом форс-мажоре на рынке появится дефицит, который уже будет невозможно компенсировать, полагает аналитик.

Таким образом, на словах США выступают за снижение цены на нефть, но делают все возможное, чтобы она была дорогой. Это вполне отвечает интересам сланцевых производителей, у которых себестоимость барреля выше, чем у традиционных. Международное энергетическое агентство выдало весьма интересный прогноз: половина прироста спроса на нефть до 2050 года будет обеспечена нефтехимией, включая производство пластика. Топливный спрос может снизиться из-за распространения электромобилей и более эффективных двигателей, но это не остановит увеличение потребления нефти. В 2017 году нефтехимическая промышленность потребляла около 12 млн б/с, а к 2050 году данный сегмент спроса может увеличиться до 18 млн б/с.

Статистика Минтруда США показала, что рост оплаты труда в сентябре замедлился до 2,8% с 2,9% в августе. Замедление темпа роста зарплат явно не поддерживает инфляционные ожидания и планы ФРС по ужесточению монетарной политики. Первый шок российского рынка от неожиданного обострения риторики на Западе прошел. Единственным позитивом стало то, что обвинения в адрес Китая были на порядок жестче. Соответственно, Москва не остается в одиночестве, поэтому и рынок не стал продолжать распродажи мощной волной, считает А.Кочетков.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, нефть упала на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о способности нарастить добычу на 1,3 млн б/с, а также комментариев главы российского Минэнерго о возможном увеличении закупок иранской нефти Китаем. Тем не менее, именно "иранский вопрос" остается для рынка основным фактором неопределенности. Через месяц вступает в силу второй пакет санкций со стороны США против Ирана. Как известно, Америка намерена наказывать любые компании, которые не будут соблюдать запрет на покупку иранской нефти. И пока официальные лица ЕС, РФ и КНР готовят к применению механизм по обходу санкций, крупнейшие коммерческие компании "голосуют ногами" и покидают этот рынок.

Вечером внимание привлекут данные от Baker Hughes о числе активных буровых установок (20:00 МСК), не исключено продолжение локальной нисходящей коррекции Brent до $83 за баррель, однако "иранская тема" продолжит удерживать цены выше $80 за баррель. На предстоящей неделе рынку предстоит оценить ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА (11 и 12 октября, соответственно).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, статистика Минтруда США не смогла остановить рост доходности государственных облигаций США, который в последние дни препятствует покупкам акций. На биржах Европы в пятницу наблюдались преимущественно пессимистичные настроения, инвесторы сохраняли осторожность ввиду неопределенности с госдолгом Италии, а также краткосрочной слабости фондового рынка США.

Нефть к вечеру подросла, но цены находятся на грани срыва краткосрочного восходящего тренда, о чем можно будет говорить при закреплении Brent ниже $84 за баррель - в этом случае они могут взять курс на $83 за баррель. В пятницу вечером на рынке ждут отчета Baker Hughes о динамике буровых установок в США, а на следующей неделе ежемесячные отчеты представят ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Минэнерго США.

Индексы МосБиржи и РТС закрыли неделю выше ближайших поддержек 2450 и 1150 пунктов соответственно, снижение пока укладывается в рамки краткосрочной коррекции. В целом, настроения на российском рынке несколько ухудшились из-за возобновления санкционной тематики. Среди краткосрочных рисков также можно отметить вероятность нисходящей коррекции цен на нефть и пессимизм зарубежных площадок. В ближайшие сессии российские индексы еще могут реализовать свой потенциал краткосрочного снижения, но затем при должной поддержке фундаментальных факторов вполне можно ожидать возвращения к покупкам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу подешевели акции "Астраханьэнергосбыта" (-13,5%), ПАО "Центральный телеграф" (-10,6%), ПАО "Наука-Связь" (-9,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-8,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-3,5%), "МРСК Северо-Запада" (-2,9%).

Выросли бумаги ПАО "Русполимет" (+16,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+13,4%), ОАО "GTL" (+4%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+3,3%), банка "Возрождение" (+2,2%), "Кузбасской топливной компании" (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,669 млрд рублей (из них 19,431 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).