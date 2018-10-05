Главные новости
В РоссииСК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"В миреСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеВ миреВ США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки Потеев
Экономика

Акционер Yota Devices купил ставропольский ГМЗ с 3 млрд руб. долгов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Акционер Yota Devices Альберт Авдолян стал новым собственником АО "Гидрометаллургический завод" (ГМЗ), а также аффилированных с ним ЗАО "Южная энергетическая компания" (ЮЭК, ТЭЦ завода) и ООО "Интермикс Мет", которые расположены в городе Лермонтов Ставропольского края, сообщил министр промышленности, энергетики и связи края Виталий Хоценко.

"Найден инвестор, который на сегодняшний день зашел на предприятия. Вчера состоялась сделка, документы соответствующие подписаны. (. . .) Собственником этих предприятий стал российский бизнесмен, занимающийся телекоммуникациями, Альберт Авдолян. Он также известен как акционер Yota", - сказал Хоценко журналистам в пятницу.

Условия и сумма сделки не раскрываются.

Министр пояснил, что первым шагом нового владельца будет запуск предприятий - ГМЗ и "Интермикс Мет" - которые остановили производство из-за долгов в начале нынешнего года. ЮЭК продолжает работать частично, приостановлена работа ряда генераторов.

"В частности, для ГМЗ уже оплачена первая партия сырья и материалов, необходимых для того, чтобы производство вновь началось", - пояснил министр.

Кроме того, новый собственник предприятий приступил к выплате задолженности по зарплате сотрудникам ГМЗ, "Интермикс Мет" и ЮЭК. Планируется, что все долги перед работниками будут погашены ко вторнику.

Во вторник новый владелец предприятий планирует частично погасить долг ЮЭК за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", общая сумма которого составляет 318,5 млн рублей, а также договориться с компанией о реструктуризации оставшегося долга на 5 лет, отметил Хоценко.

Именно с конфликтом ЮЭК и структуры "Газпрома" связано повышенное внимание к проблеме предприятий, поскольку ТЭЦ, созданная для нужд ГМЗ и "Интермикс Мет", обеспечивает электро-, теплоснабжение и горячее водоснабжение также почти 95% потребителей Лермонтова. Из-за долгов "Газпром межрегионгаз Ставрополь" ограничивал подачу топлива на ТЭЦ, а приостановка ее работы грозила нарушением обеспечения всего города. Как сообщалось, через суд ЮЭК удалось добиться запрета "Газпром межрегионгаз Ставрополь" вводить ограничения и прекращать поставки энергоресурсов.

При этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявлял о готовности забрать в госсобственность ТЭЦ и даже ввести режим чрезвычайной ситуации во всем регионе, чтобы решить проблему города, который может остаться без тепла и горячей воды. Такая мера, по словам Владимирова, позволила бы властям управлять предприятием, если его руководство не сможет самостоятельно найти пути решения финансовых проблем.

Губернатор региона отмечал, что общая кредиторская задолженность ГМЗ и аффилированных компаний - больше 3 млрд рублей, в частности по газу - свыше 300 млн рублей.

Зампред краевого правительства Роман Петрашов пояснил журналистам в пятницу, что даже при новых обстоятельствах, связанных со сменой владельца завода, власти края не отказываются от этой идеи.

"Население не должно зависеть от частных лиц. Этот вопрос не краткосрочный, но, грубо говоря, мы эту тему "не убиваем". Правовые механизмы есть, и мы над ними поработаем, не думаю, что это получится быстро. Работа по поводу независимого электро- и теплоснабжения в данном случае города Лермонтова - она правительством края и всеми заинтересованными лицами будет продолжена", - сказал Петрашов.

Как сообщил Хоценко, самый крупный долг ГМЗ и аффилированные компании имеют перед Сбербанком - 1 млрд 13 млн рублей, который образовался по кредитным договорам и договорам новации.

"Сбербанк передал данный проблемный актив "Сбербанк Капиталу", и у нас есть подтверждение от "Сбербанк Капитала" и от инвестора, о том, что будут подписаны документы по определению данного долга. Идут договоренности по переуступке долга на коммерческих основаниях. Об остальных деталях договоренностей сообщит банк, если посчитает это необходимым", - уточнил министр.

ГМЗ работает в Лермонтов с 1954 года. Завод производит удобрения и азотные соединения: моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, монокалийфосфат, сульфат калия, сульфоаммофос и аммофос.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" на 26 марта 2018 года, ГМЗ принадлежит ООО "Сельхозхимпром" (Химки, Москвоская область), которым в свою очередь в равных долях владеют Сергей Махов и Сергей Чак.

Махову и Чаку также принадлежит по 50% уставного капитала зарегистрированного в Химках ООО "Интермикс Мет".

Уставным капиталом ЮЭК (занимается производством электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе ведет деятельность по обеспечению работоспособности электростанций) владеют Дмитрий Проводин (99%) и Елена Марук (1%). Руководит компанией Махов.

С.Махов является совладельцем еще 10 российских компаний (одна в Ставропольском крае, остальные в Москве и Московской области), С.Чак - совладельцем 19 предприятий (два в Ставропольском крае, остальные в Москве и Московской области).

Yota Devices, созданная в 2011 году, производит смартфоны Yota. А.Авдолян и его компаньон Сергей Адоньев владеют 34,9% Yota Devices.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Гидрометаллургический завод, Альберт Авдолян
Экономика
Костин заявил, что идею дедолларизации утрируют ради заголовковКостин заявил, что идею дедолларизации утрируют ради заголовков
По словам главы ВТБ, речи о запретах не идет, так как уйти от доллара невозможноПодробнее
 Греф предложил создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфереГреф предложил создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере
Глава Сбербанка назвал киберугрозы вызовом будущего, с которым все столкнутся в ближайшее времяПодробнее
 Сбербанк объявил об изменении структуры территориальных банковСбербанк объявил об изменении структуры территориальных банков
Для развития подразделений банк введет ротацию топ-менеджеров, работающих на одном месте более пяти летПодробнее
 "Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении
Ранее "Газпром" планировал в обмен войти в месторождения OMV в Северном мореПодробнее
СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллараСМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара
Никаких ограничительных или запретительных мер в отношении валюты не планируетсяПодробнее
 СМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октябряСМИ узнали о готовящихся соглашениях в рамках визита Путина в Индию 4-5 октября
Россия и Индия подпишут около десяти соглашений и контрактовПодробнее
 Минфину предложили ввести минимальную цену на пивоМинфину предложили ввести минимальную цену на пиво
"Опора России" считает, что оно не должно стоить дешевле 75 рублей за литрПодробнее
 "Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд
Деньги направят на погашение задолженности перед "Открытие холдингом"Подробнее
 В правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребления
Соцнорма составит 300 кВт⋅ч в месяц на домохозяйствоПодробнее
 ЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли России
Аналитический центр сформулировал для отрасли стратегическую развилку - оставаться "газовым оружием" или внести вклад в ВВП за счет экономического ростаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"В миреСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеВ миреВ США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки ПотеевВ РоссииЧто произошло за день: пятница, 5 октябряВ миреНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадВ РоссииСенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления

Силовики и протестующие в Магасе вместе совершили коллективный намаз

СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"

СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"Бывшего президедента фонда Ксению Соколову заподозрили в злоупотреблении полномочиями Подробнее

Украина при поддержке США создаст центр по борьбе с фейковыми новостями

Акционер Yota Devices купил ставропольский ГМЗ с 3 млрд руб. долгов

Назван победитель конкурса "Учитель года - 2018"

Льготное валютное регулирование предложили расширить на "дочек" фигурантов санкционного списка

Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней

Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с ЧечнейПротестующие снова собираются провести ночь на центральной площади Магаса Подробнее

Что произошло за день: пятница, 5 октября

Лауреаты Нобелевской премии мира, митинг в Ингушетии, поставка С-400 Индии, прекращение голодовки Олега Сенцова, пропажа президента Интерпола и крупное ДТП под Тверью Подробнее

В МВД Франции рассказали об угрозах в адрес жены исчезнувшего главы Интерпола

Лауреаты Нобелевской премии мира посвятили свою награду жертвам сексуального насилия

Двое палестинцев погибли в ходе столкновений в секторе Газа

Число банкротств в РФ скатилось с пика. Обзор

Издательство Tronc Inc вернет себе старое название Tribune Publishing и сменит тикер на бирже

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');