Акционер Yota Devices купил ставропольский ГМЗ с 3 млрд руб. долгов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Акционер Yota Devices Альберт Авдолян стал новым собственником АО "Гидрометаллургический завод" (ГМЗ), а также аффилированных с ним ЗАО "Южная энергетическая компания" (ЮЭК, ТЭЦ завода) и ООО "Интермикс Мет", которые расположены в городе Лермонтов Ставропольского края, сообщил министр промышленности, энергетики и связи края Виталий Хоценко.

"Найден инвестор, который на сегодняшний день зашел на предприятия. Вчера состоялась сделка, документы соответствующие подписаны. (. . .) Собственником этих предприятий стал российский бизнесмен, занимающийся телекоммуникациями, Альберт Авдолян. Он также известен как акционер Yota", - сказал Хоценко журналистам в пятницу.

Условия и сумма сделки не раскрываются.

Министр пояснил, что первым шагом нового владельца будет запуск предприятий - ГМЗ и "Интермикс Мет" - которые остановили производство из-за долгов в начале нынешнего года. ЮЭК продолжает работать частично, приостановлена работа ряда генераторов.

"В частности, для ГМЗ уже оплачена первая партия сырья и материалов, необходимых для того, чтобы производство вновь началось", - пояснил министр.

Кроме того, новый собственник предприятий приступил к выплате задолженности по зарплате сотрудникам ГМЗ, "Интермикс Мет" и ЮЭК. Планируется, что все долги перед работниками будут погашены ко вторнику.

Во вторник новый владелец предприятий планирует частично погасить долг ЮЭК за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", общая сумма которого составляет 318,5 млн рублей, а также договориться с компанией о реструктуризации оставшегося долга на 5 лет, отметил Хоценко.

Именно с конфликтом ЮЭК и структуры "Газпрома" связано повышенное внимание к проблеме предприятий, поскольку ТЭЦ, созданная для нужд ГМЗ и "Интермикс Мет", обеспечивает электро-, теплоснабжение и горячее водоснабжение также почти 95% потребителей Лермонтова. Из-за долгов "Газпром межрегионгаз Ставрополь" ограничивал подачу топлива на ТЭЦ, а приостановка ее работы грозила нарушением обеспечения всего города. Как сообщалось, через суд ЮЭК удалось добиться запрета "Газпром межрегионгаз Ставрополь" вводить ограничения и прекращать поставки энергоресурсов.

При этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявлял о готовности забрать в госсобственность ТЭЦ и даже ввести режим чрезвычайной ситуации во всем регионе, чтобы решить проблему города, который может остаться без тепла и горячей воды. Такая мера, по словам Владимирова, позволила бы властям управлять предприятием, если его руководство не сможет самостоятельно найти пути решения финансовых проблем.

Губернатор региона отмечал, что общая кредиторская задолженность ГМЗ и аффилированных компаний - больше 3 млрд рублей, в частности по газу - свыше 300 млн рублей.

Зампред краевого правительства Роман Петрашов пояснил журналистам в пятницу, что даже при новых обстоятельствах, связанных со сменой владельца завода, власти края не отказываются от этой идеи.

"Население не должно зависеть от частных лиц. Этот вопрос не краткосрочный, но, грубо говоря, мы эту тему "не убиваем". Правовые механизмы есть, и мы над ними поработаем, не думаю, что это получится быстро. Работа по поводу независимого электро- и теплоснабжения в данном случае города Лермонтова - она правительством края и всеми заинтересованными лицами будет продолжена", - сказал Петрашов.

Как сообщил Хоценко, самый крупный долг ГМЗ и аффилированные компании имеют перед Сбербанком - 1 млрд 13 млн рублей, который образовался по кредитным договорам и договорам новации.

"Сбербанк передал данный проблемный актив "Сбербанк Капиталу", и у нас есть подтверждение от "Сбербанк Капитала" и от инвестора, о том, что будут подписаны документы по определению данного долга. Идут договоренности по переуступке долга на коммерческих основаниях. Об остальных деталях договоренностей сообщит банк, если посчитает это необходимым", - уточнил министр.

ГМЗ работает в Лермонтов с 1954 года. Завод производит удобрения и азотные соединения: моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, монокалийфосфат, сульфат калия, сульфоаммофос и аммофос.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" на 26 марта 2018 года, ГМЗ принадлежит ООО "Сельхозхимпром" (Химки, Москвоская область), которым в свою очередь в равных долях владеют Сергей Махов и Сергей Чак.

Махову и Чаку также принадлежит по 50% уставного капитала зарегистрированного в Химках ООО "Интермикс Мет".

Уставным капиталом ЮЭК (занимается производством электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе ведет деятельность по обеспечению работоспособности электростанций) владеют Дмитрий Проводин (99%) и Елена Марук (1%). Руководит компанией Махов.

С.Махов является совладельцем еще 10 российских компаний (одна в Ставропольском крае, остальные в Москве и Московской области), С.Чак - совладельцем 19 предприятий (два в Ставропольском крае, остальные в Москве и Московской области).

Yota Devices, созданная в 2011 году, производит смартфоны Yota. А.Авдолян и его компаньон Сергей Адоньев владеют 34,9% Yota Devices.