NOC обсудила с Татнефтью возможность возобновления работы в Ливии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии Мустафа Саналла и первый вице-президент "Татнефти" Рустам Халимов обсудили возможность возвращения российской компании к работам в Ливии.

В сообщении NOC говорится, что встреча состоялась 4 октября в кулуарах "Российской энергетической недели".

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества, а также возобновление "Татнефтью" работ в Ливии по соглашению о разведке и добыче от 2007 года (EPSA).

Как сообщалось, в Ливии "Татнефть" вела геологоразведку совместно с NOC на нефтяных участках в районах Гедамис и Сирт общей площадью 18,18 тыс. кв. км. Концессию на разработку этих участков российская нефтекомпания получила по итогам международных тендеров в 2005 и 2006 годах.

"Татнефть" несколько раз приостанавливала работу в Ливии из-за беспорядков. Так, компания впервые приостановила работы в Ливии в феврале 2011 года. Через два года компания пыталась вернуться к реализации проектов - направила в Триполи своих сотрудников, но из-за конфликтов через некоторое время эвакуировала их. Следующая неудачная попытка вернуться в Ливию была предпринята в мае 2014 года.