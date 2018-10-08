ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 9 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 октября, составляет 66,9685 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,51%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 октября, составляет 76,9870 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,42%.