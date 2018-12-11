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"АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta

Причина заключается в несертифицированной комплектации шин

"АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta
Фото: ТАСС, Егор Алеев

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 41 507 автомобилей Lada Vesta, реализованных c июля 2017 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

Как говорится в сообщении ведомства, причиной отзыва является "выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована".

"АвтоВАЗ" проинформирует владельцев отзываемых Lada Vesta о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На автомобилях будет выполнена покраска диска запасного колеса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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Теги: АвтоВАЗ, Lada Vesta
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