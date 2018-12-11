Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,2%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой blue chips после падения накануне на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; изменения индексов МосБиржи и РТС за минуту торгов оказались разнонаправленными в пределах 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2400,47 пункта (+0,15%), индекс РТС - 1134,77 пункта (-0,15%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,7%.

В частности, подросли бумаги АК "АЛРОСА" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Мечела" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%).

Вместе с тем подешевели акции "Яндекса" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Россетей" (-0,2%) "Мобильных телесистем" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "Распадской" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,02%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной тенденции в динамике российских акций во вторник утром продиктовано неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Так, после активного падения накануне, 11 декабря на мировых рынках наметилась некоторая стабилизация ситуации, что оказывает определенную поддержку и российским акциям.

Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в понедельник, несмотря на то, что в ходе торгов их падение превышало 1%. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг конфликта между США и Китаем во внешней торговле. На минувших выходных торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Штаты будут придерживаться условий объявленного ранее "торгового перемирия" сроком на 90 дней, однако вполне могут ввести пошлины на китайские товары, если странам не удастся прийти к соглашению. Вместе с тем власти Китая вызвали американского посла в КНР, чтобы потребовать от США отозвать ордер на арест финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде.

Кроме того, участники рынка все чаще обращают внимание на предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 18-19 декабря. Мало кто сомневается, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку до 2,25-2,5% годовых, и главным событием станет обнародование новых прогнозов руководства относительно повышения ставки в 2019 году.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,25%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,17%, Shenzhen Composite - 0,45%, гонконгский Hang Seng стабилен. Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%. Снижение южнокорейского Kospi составляет менее 0,1%, индонезийского Jakarta Composite - 0,5%.

В свою очередь нефть относительно стабильна в цене в ходе торгов во вторник, инвесторы сомневаются в эффективности мер ОПЕК+ по сокращению добычи и ждут данных о запасах в США. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,08% - до $60,02 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизились на 2,76% и составила на закрытие $59,97 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже выросла к этому времени также на 0,08% - до $51,04 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на 3,06%, завершив торги на отметке $51 за баррель.

Эксперты нефтяного рынка, включая аналитиков Goldman Sachs и Morgan Stanley, в целом позитивно восприняли решение ОПЕК+ снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем с 1 января 2019 года. Однако их коллеги из Citigroup отметили, что такая мера окажет поддержку ценам на нефть и спровоцирует дальнейший рост добычи в США, что может привести к сохранению избытка топлива на рынке.