Экономика

Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин

Открытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафе

Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Lamoda, специализирующийся на продаже одежды, обуви и аксессуаров, начнет развивать офлайн-магазины и откроет первую торговую точку нового формата в Москве.

Магазин Lamoda Market откроется в I квартале 2019 года в ТЦ "Атриум" на площади 1 тыс. кв.м, сообщила компания.

"Офлайн-магазины Lamoda Market, первый из которых открывается в Москве, призваны стать связующим звеном между онлайном и традиционным ритейлом, привлечь новую аудиторию, задать новые стандарты качества в торговле одеждой, обувью и аксессуарами. Lamoda Market будет более эффективным и удобным, чем любой другой магазин, благодаря глубокой интеграции с онлайн-платформой Lamoda", - заявил гендиректор Lamoda Group Флориан Янсен, чьи слова приводятся в сообщении.

В офлайн-магазине будет представлено до 200 брендов, наполнение Lamoda Market будет меняться не один раз в сезон, а каждый месяц или чаще - благодаря ассортименту и логистике Lamoda. Частая смена товаров позволит увеличивать количество покупателей и выручку магазина, рассчитывают в компании.

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Кроме того, в офлайн-магазине можно будет примерить и забрать заказанную онлайн вещь. В магазине будет также работать кафе. "Мы планируем, что со временем посетитель сможет посмотреть вещи, принять решение о покупке в магазине и просто отправить покупку по своему адресу", - отметил коммерческий директор Lamoda Group Эрик Коллиер.

Lamoda Group была основана как интернет-магазин в 2011 году. С тех пор компания запустила логистическую структуру LM Express с доставкой в 150 городов России и предоставила брендам возможность подключиться к своим сервисам по принципу маркетплейса. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 11 млн покупателей. В портфолио Lamoda почти 3 тыс. локальных и международных брендов.

С 2014 года ритейлер входит в Global Fashion Group (создана компаниями Kinnevik, Rocket Internet и Access Industries). В GFG также входят интернет-ритейлеры Zalora, The Iconic, Dafiti.

По данным, которые раскрывал Kinnevik, в 2017 году Lamoda увеличила выручку на 32,8%, до 405,1 млн евро.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Купишуз" (операционная компания ритейлера) в 2017 году замедлила рост до 14,8% с 42,9% в 2016 году (объем выручки составил 27,4 млрд рублей). Валовая прибыль выросла на 27,2%, до 9,4 млрд рублей. Коммерческие расходы увеличились на 49,5%, до 8,9 млрд рублей, управленческие - сократились на 25,2%, до 2,05 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,5 млрд рублей против 1,3 млрд рублей годом ранее. Чистый убыток составил 2,43 млрд рублей. В 2013-2016 годы компания была прибыльной.

Как сообщили в Lamoda, выручка группы от продаж в прошлом году снизилась, поскольку выросла доля торговли по модели маркетплейса, где выручка включает только комиссию, а не полную цену товара. При этом модель маркетплейса более маржинальна, что отражается на росте валовой прибыли.

"Рост операционных расходов компании отражает наши инвестиции в будущее, мы расширяем сеть пунктов выдачи заказов, в прошлом году запустили новый колл-центр, в этом открываем новый блок нашего склада и уже планируем строительство нового. Прочие доходы и расходы Lamoda в 2016 году не связаны с операционной деятельностью, отражают старые списания активов и обязательств", - сообщили в компании.

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Теги: Lamoda, Москва

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