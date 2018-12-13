Экономика

Франция собралась отложить намеченное на 2019 год снижение корпоративного налога

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Франции может отложить запланированное на 2019 год снижение налога на прибыль для крупных компаний, чтобы удержать дефицит бюджета ниже действующего в ЕС лимита на уровне 3%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве.

Рассматриваемый план должен компенсировать незапланированное увеличение расходов бюджета в результате мер, объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном в ответ на массовые протесты.

Ранее министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен оценил эти расходы в 10 млрд евро. По его оценкам, дефицит бюджета Франции в 2019 году может достичь 3,4% ВВП.

Бюджет Франции на 2019 год предусматривает снижение до 28% налога на прибыль компаний в размере 500 тыс. евро и уменьшение до 31% налога на прибыль свыше этой суммы.

Правительство рассматривает возможность отсрочки налоговых послаблений для крупных компаний, отметил источник. Если такое решение будет принято, ставка налога для них останется около нынешнего уровня в 33,1% в следующем году.

Снижение корпоративного налога было одной из важнейших составляющих предвыборной платформы Макрона. Он обещал постепенно уменьшить налог на прибыль компаний до 25% к 2022 году, чтобы выровнять его с налоговыми ставками в других европейских странах.

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Как сообщалось, Макрон был вынужден принять серьезные меры, чтобы ослабить напряженность в стране, по которой прокатилась волна протестных акций, инициированных так называемыми "желтыми жилетами".

Французский президент объявил о том, что минимальный размер заработной платы в стране со следующего года будет увеличен на 100 евро. Среди других мер, объявленных Макроном, - отказ от повышения ставки отчислений в фонд социального страхования для пенсионеров.

Кроме того, со следующего года работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов, объявил Макрон.

Ранее власти Франции уже пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

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Теги: Франция

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