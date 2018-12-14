ЦБ РФ аннулировал лицензию у Рунэтбанка

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Рунэтбанка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия аннулирована 14 декабря "в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации". 2Исходя из представленных в Банк России данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В Рунэтбанк будет назначен ликвидатор", - сказано в сообщении регулятора.

Рунэтбанк - участник системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Рунэтбанк по итогам девяти месяцев 2018 года занял 463-е, последнее место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 468-е место в банковской системе РФ.

Объем депозитов физлиц в "Рунэтбанке" составляет 0,5 млн рублей.