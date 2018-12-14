Главные новости
В РоссииЧисло заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской РоссииВ миреУбивший трех человек в Страсбурге мужчина ликвидированВ миреРоссия и Китай в СБ ООН воздержались при голосовании по резолюции о помощи Сирии
Экономика

ЦБ РФ аннулировал лицензию у Рунэтбанка

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Рунэтбанка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия аннулирована 14 декабря "в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации". 2Исходя из представленных в Банк России данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В Рунэтбанк будет назначен ликвидатор", - сказано в сообщении регулятора.

Рунэтбанк - участник системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Рунэтбанк по итогам девяти месяцев 2018 года занял 463-е, последнее место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 468-е место в банковской системе РФ.

Объем депозитов физлиц в "Рунэтбанке" составляет 0,5 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Рунэтбанк, ЦБ РФ
Экономика
Хлеб в России с начала года подорожал на 4%Хлеб в России с начала года подорожал на 4%
Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиКПодробнее
 Сбербанк не будет вводить кешбэк по картамСбербанк не будет вводить кешбэк по картам
Бонусная программа "Спасибо" в 2018 году принесла банку больше 25 млрд руб. убытковПодробнее
 Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииЧубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии
Участниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс", "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbHПодробнее
 Туроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Туристам выписали билеты на рейс авиакомпании, которая не планировала летать туда в декабреПодробнее
ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
 Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
 Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинLamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин
Открытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафеПодробнее
 "АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta"АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta
Причина заключается в несертифицированной комплектации шинПодробнее
 Китай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласийКитай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласий
Стороны предложили меры и сроки урегулированияПодробнее
 Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в миреАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Лидировавший ранее Катар снизил экспорт в это время года впервые с 2014 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 декабря6 фото
13 декабря
Фотохроника 13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУбивший трех человек в Страсбурге мужчина ликвидированВ миреРоссия и Китай в СБ ООН воздержались при голосовании по резолюции о помощи СирииВ миреРебенок из Гватемалы умер после ареста пограничным патрулем СШАСпортОпределились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФАВ миреПрокуроры изучат деятельность инаугурационного комитета ТрампаВ миреМария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США

Российский вратарь Василевский признан лучшим игроком дня в НХЛ

В тройку лучших также попал российский нападающий Панарин Подробнее

Полиция арестовала пять футбольных фанатов из Германии после столкновений в Риме

Семь человек арестованы в Москве за финансирование ИГ

Ночь на понедельник в Москве станет самой холодной с начала зимы

Экс-футболист Савин подписал контракт с ХК "Ак Барс"

34-летний форвард будет выступать в Казани под номером 99, сообщила пресс-служба хоккейного клуба Подробнее

Австралия призвала своих граждан к осторожности из-за признания Иерусалима столицей Израиля

ЦБ РФ аннулировал лицензию у Рунэтбанка

Суд во Франции начал рассматривать дело одного из крупнейших наркоторговцев Европы

"Газпром" выкупит самый высокий в Европе небоскреб у своей "дочки" за 120 млрд рублей

Протесты в Будапеште закончились столкновениями с полицией

Morgan Stanley сократит численность персонала в Москве

Американский заказчик получил в декабре от "Энергомаша" три ракетных двигателя РД-181

Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России

Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской РоссииСейчас в исправительных учреждениях находятся 467 тысяч человек Подробнее

Власти предостерегли население Тибета от "уловок" далай-ламы, добивающегося независимости

Работы по строительству военной базы США начались на Окинаве, несмотря на протесты властей и жителей острова

Нефть Brent подешевела до $61,1 за баррель после роста накануне

Глава Свердловской железной дороги задержан по делу о взяточничестве

Что случилось этой ночью: 14 декабря, пятница

Ликвидация страсбургского стрелка и жизнь после Brexit Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');