Цены на сахар в мире рухнули на 17% с начала года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на сахар рухнули на 17% с начала года на фоне активного роста производства, вызвавшего избыток поставок, сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом, сахар завершает в минусе второй год подряд, и эксперты не видят признаков улучшения ситуации в следующем году.

В последнее время цены на сахар получали определенную поддержку из-за спроса на сахарный тростник для производства этанола в Бразилии, крупнейшем производителе и поставщике сахара в мире.

Однако на фоне снижения цен на нефть есть вероятность, что перерабатывающие компании будет предпочитать делать сахар, а не этанол, что усугубит его избыток на рынке. По прогнозам аналитиков компании FGA, в 2019 году производство сахара будет примерно на 13% выгоднее этанола, тогда как в текущем году на выпуске топлива фирмы могли заработать на 30% больше.

Согласно оценке трейдерской компании Marex Spectron, производство сахара в Бразилии в следующем сельхозгоду, стартующем в апреле, вырастет на 2,3 млн тонн и составит 28,8 млн тонн.

Фьючерсы на сахар-сырец дешевеют в ходе торгов на ICE в понедельник на 0,6% и торгуются на уровне 12,57 цента за фунт. В августе цена падала до минимальных за десять лет 9,91 цента за фунт.