Volkswagen пересмотрит планы развития электромобилей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) намерен пересмотреть свои планы по развитию технологий для электромобилей после того, как власти ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа.

Как сообщалось, представители 28 стран ЕС и Европейский парламент договорились о сокращении выбросов CO2 в автомобилях на 37,5% к 2030 году по сравнению с целевым уровнем на 2021 год. Ранее ожидалось, что выбросы будут сокращены на 30%.

По словам гендиректора Volkswagen Гербера Дисса, новые меры означают, что к 2030 году свыше 40% продаваемых компанией автомобилей в Европе должны быть электрическими.

"Это значит, что наша существующая программа изменений недостаточна", - добавил он.

Прошлой осенью Volkswagen объявил о намерении инвестировать 30 млрд евро в развитие электромобилей до 2022 года. Теперь эти планы подлежат пересмотру.

Кроме того, компания ускорит выведение из производства старых моделей, начнет переоборудование заводов и увеличит выпуск батарей для электромобилей, отметил Дисс.

Акции Volkswagen дорожают в ходе торгов во вторник на 1,4%. С начала года капитализация компании снизилась на 11,5%, до 73,3 млрд евро.