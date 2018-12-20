ЦБ разрешит НПФ покупать акции в ходе IPO в доле не более 5% от объема размещения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) приобретать акции компаний, которые впервые выходят на публичный рынок, но на сумму не более 5% от всего объема размещения, следует из проекта нормативного акта регулятора, опубликованного в четверг.

ЦБ разместил для обсуждения с рынком проект указания, вносящий изменения в положение №580-П, которое регулирует инвестирование пенсионных накоплений.

Как говорится в пояснительной записке, в проекте указания установлены критерии, на основании которых допускается совершение фондом сделок с акциями российских акционерных обществ, которые впервые предлагаются к публичному обращению, в том числе в ходе их первого публичного размещения.

Совершение фондом таких сделок допускается в случае, если: сделки совершаются на условиях предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента или на бирже на условиях поставки против платежа; совокупное количество приобретенных в состав пенсионных накоплений НПФ акций не превышает 5% от общего количества предлагаемых к публичному обращению акций; совокупная стоимость акций, которые впервые предлагаются к публичному обращению, составляет не менее 50 млрд рублей; эмитенту акций присвоен инвестиционный уровень рейтинга; эмитентом акций заключен договор о поддержании цен на акции, которые впервые предлагаются к публичному обращению, стороной которого является российская биржа.

Действие этого указания будет распространяться на фонды и управляющие компании фондов, планируемая дата вступления в силу - первый квартал 2019 года.

Кроме того, проект предусматривает возможность инвестировать средства пенсионных накоплений фонда в концессионные облигации без кредитного рейтинга, соответствующие следующим требованиям: концедентом по концессионному соглашению выступает муниципальное образование, а третьей стороной в обязательном порядке является субъект РФ, в границах которого находится имущество, передаваемое концессионеру; объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым тарифам и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), полномочия по государственному регулированию которых не переданы муниципальному образованию - концеденту.