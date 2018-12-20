Источники сообщили о планах главы Росимущества вернуться в "Норникель" вице-президентом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Дмитрий Пристансков покидает пост главы Росимущества, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в органах власти. Он планирует вернуться в ГМК "Норильский никель" , где, вероятнее всего, займет пост вице-президента, говорят два источника агентства.

В "Норникеле" эту информацию не комментируют. Представитель Росимущества от комментариев также отказался.

Основной кандидат на пост главы Росимущества - бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко. Он уже прошел практически все необходимые согласования, сказал один из собеседников "Интерфакса".

При этом, скорее всего, Яковенко не будет одновременно занимать пост замминистра экономического развития, как нынешний глава Росимущества. Эти позиции будут разделены, и в качестве замминистра курировать имущественные отношения, как ожидается, будет Оксана Тарасенко, ныне советник главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сказал источник "Интерфакса".

Пристансков в 2014-2016 годах был директором федеральных и региональных программ "Норникеля". На посту замминистра экономического развития - руководителя Росимущества сменил Ольгу Дергунову в апреле 2016 года.

Тарасенко в 2015-2018 годах возглавляла в Минэкономразвития департамент корпоративного управления, который, в частности, отвечает в министерстве за вопросы приватизации. С 2018 года - помощник министра.

Яковенко много лет проработал в органах прокуратуры, был инспектором в аппарате полпреда президента в ЮФО. В 2010-2014 годах - руководитель следственного управления по Москве.