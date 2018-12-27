Петр Засельский из "Совкомбанка" стал замглавы Минэкономразвития РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Петр Засельский назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 26 декабря, оно опубликовано на сайте правительства.

До этого Засельский занимал пост первого зампреда правления - управляющего московским филиалом "Совкомбанка".

В новой должности он будет курировать вопросы производительности труда и работу с деловыми кругами, сообщил "Интерфаксу" представитель Минэкономразвития.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство внесло изменения в постановление, определяющее структуру Минэкономразвития. Согласно документу, количество заместителей министра экономического развития увеличено с 12 до 13. Назначение Засельского закрыло 11-ю позицию замминистра, то есть вакантными остаются две должности.

По данным источников "Интерфакса", еще один пост замминистра должна занять помощник главы Минэкономразвития Максима Орешкина Оксана Тарасенко, которая будет курировать имущественные отношения.

Засельский окончил Финакадемию при правительстве РФ. На руководящих должностях в Совкомбанке проработал с 2008 года.