Роспатент лишил 6 производителей минералки права использовать название "Ессентуки"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роспатент лишил шесть производителей минеральной воды права использовать название "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", поскольку они не имеют доступа к Ессентукскому месторождению, сообщает пресс-служба АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР, недропользователь Кавказских Минеральных Вод).

"Роспатент принял решения в отношении ООО "Ессентукский пивзавод", ООО "Элита-Минерал групп", ООО "Аква-Премиум", ООО "Источники Кавказа", ЗАО "Висма", ООО "Торговый дом "Кавминпрод", - говорится в сообщении.

КМКР, которое подавало заявление в Роспатент вместе со вторым недропользователем - ООО "Холод-розлив", отмечает, что несколько заводов розлива, расположенных в регионе Кавминвод, утратили право доступа к минеральной воде "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", добываемой в границах Ессентукского месторождения. Договоры на поставку минеральной воды, которые производители заключили с недропользователями несколько лет назад, прекратили свое действие.

Тем не менее, предприятия продолжили владеть свидетельствами об исключительном праве на наименование места происхождения товаров (НМТП) "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", которые были выданы на 10 лет. Предприятия продолжили розлив воды под брендом "Ессентуки", хотя воду получали из других месторождений, отмечает пресс-служба КМКР.

Названия "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" являются зарегистрированными наименованиями места происхождения товара. Использовать при производстве и реализации минеральной воды, защищаемой НМПТ, наименования "Ессентуки" и любые их производные, например "Ессентукский", "город Ессентуки" и прочее, производитель может только при наличии свидетельства Роспатента на основании заключения Минздрава. Эти документы выдаются в отношении определенной скважины конкретного месторождения.

КМКР - крупнейший недропользователь региона Кавказские Минеральные Воды, обеспечивает санаторно-курортный комплекс региона лечебной грязью и минеральной водой. Их добычу компания ведет на Кисловодском, Ессентукском, Пятигорском, Бештаугорском, Железноводском и Тамбуканском месторождениях. Помимо этого, занимается развитием гидроминеральной базы курортов, мониторингом на месторождениях, ведет геологоразведочные работы, делает бальнеологические и другие препараты из природного сырья.