Государство вышло из капитала производителя воды "Ессентуки"

"Кавминкурортресурсы" продали свои 25% в "Холдинге Аква", но остаются его стратегическим партнером

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Государственное АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР, крупнейший недропользователь Кавказских Минеральных Вод) вышло из числа владельцев "Холдинга Аква" (производитель минеральной воды "Ессентуки" и "Нарзан"), продав свою долю ООО "Аква Инвестиции", сообщил "Интерфаксу" официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов.

Ранее "Кавминкурортресурсы" владели 25% компании, остальные 75% принадлежали частной компании "Аква Инвестиции". По итогам сделки, подробности которой не раскрываются, "Аква Инвестиции" стали единственным владельцем "Холдинга Аква".

"Мы подтверждаем, что произошли изменения в структуре акционеров - "Аква Инвестиции" консолидировали "Аква Холдинг", выкупив 25% у КМКР. Прошедшая сделка не повлияла на распределение долей акционеров "Аква Инвестиций", - сказал Копытов.

В "Холдинге Аква" уточнили, что планируют продолжить сотрудничество с КМКР.

"Несмотря на то, что "Кавминкурортресурсы", как собственник покинули холдинг, они остаются нашим стратегическим партнером. Мы вместе прошли долгий и сложный путь по очистке рынка от контрафакта. В дальнейшем мы также планируем продолжить сотрудничество с КМКР", - заявил гендиректор холдинга Святослав Вильк.

"Холдинг Аква" - предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды, в том числе наиболее популярных на российском рынке марок - "Ессентуки № 4" и "Ессентуки № 17". В группу компаний входят производители минвод ООО "Тэсти", ООО "КМВ-Вода", ООО "Холод розлив". Чистая прибыль организации в 2023 году снизилась на 21%, до 300 млн рублей, выручка увеличилась на 48%, до 6,45 млрд рублей.

Совладельцами ООО "Аква Инвестиции" являются ООО "Система телеком активы" (33,33%, "дочка" АФК "Система"), Михаил Мирзоев (через ООО "Казбек Инвест", 33,33%), АО "Гисар" (28,33%) и Никита Шашкин (через ООО "Людани", 5%).