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ЦБ предупредил о возможном росте инфляции до 5,5% в начале 2019 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в России уже в начале 2019 года из-за повышения НДС может достичь 5,5%, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляционным ожиданиям.

Банк России отмечает, что граждане сейчас больше не ждут снижения инфляции. "Ожидание населением повышения инфляции в целом оправдано: по прогнозу Банка России, инфляция вырастет в начале 2019 года прежде всего под влиянием повышения НДС. В результате в начале года она может достичь 5,5%", - отмечает регулятор.

ЦБ предполагает, что темп прироста потребительских цен начнет замедляться во втором полугодии 2019 года и вернется к 4% в первой половине 2020 года.

В последние четыре года участники опроса "инФОМ" оценивали будущую инфляцию ниже текущей, то есть ожидали замедления темпов роста цен. Доля респондентов, ожидающих ускорения инфляции, в декабре достигла 28%, что является рекордом с начала 2015 года.

ЦБ РФ ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне 5-5,5%, Минэкономразвития - 4,3%.

Аналитики ждут инфляцию по итогам 2018 года в размере 4,2-4,3%. Январь 2019 года несет максимальные за несколько лет риски разгона годовой инфляции: исторически низкая база января 2018 года (цены тогда выросли всего на 0,3%), повышение ставки НДС и индексация регулируемых тарифов, которая в этот раз будет произведена в два этапа - с 1 января и с 1 июля. На этом фоне эксперты допускают, что годовая инфляция уже по итогам января может превысить 5%.

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Теги: ЦБ РФ
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