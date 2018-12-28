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Догнать и обогнать Россию на нефтяном треке - mission possible

Итоги года для мирового рынка нефти

Догнать и обогнать Россию на нефтяном треке - mission possible
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок вступает в 2019 год с еще большей неопределенностью и волатильностью, чем год назад. Уходящий год показывает язык странам ОПЕК+ - несмотря на их усилия по снижению нефтедобычи, цена на нефть упала на 20%.

Не мешай нам веселиться, изверг!

2017 год, когда начала действовать сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, оказался вполне успешным благодаря более высокому, чем ожидалось, росту спроса. Цена на нефть в среднем была на 30% выше, чем в 2016 году, на две трети сократились излишки нефтяных запасов, впервые отмечен рост инвестиций в нефтегазовую отрасль.

Однако эксперты МЭА предупреждали ОПЕК+, что США могут испортить им ожидания счастливого Нового года, нарастив свою нефтедобычу. Кроме того, серьезные планы по наращиванию добычи заявляли Бразилия, Канада, Великобритания и Казахстан.

"Многое может измениться в предстоящие несколько месяцев, но выглядит так, будто падение запасов в 2018 году с тем же темпом в 500 тыс. б/с, который мы видели в 2017 году, может не состояться", - отмечали эксперты.

Всем сестрам по санкциям

США, крупнейший потребитель нефти в мире, в 2009 году ворвались на рынок производителя, усовершенствовав технологию добычи сланцевой нефти. После чего стали заявлять о планах стать нетто-экспортером нефти. В 2014 году они смогли обрушить нефтяной рынок до $27 за баррель и вынудили Россию и Саудовскую Аравию - тогда мировых лидеров по нефтедобыче - к соглашению о снижении производства, известному как сделка ОПЕК+.

В 2014 году в отношении России были введены экономические и технологические санкции. Если первые имели косвенное влияние на стоимость денег для нефтяной промышленности, то вторые были направлены непосредственно на удушение определенных секторов добычи в России, в частности, той же сланцевой нефти.

В 2018 году пришла очередь других нефтедобывающих стран, членов ОПЕК - Ирана и Венесуэлы. Добыча нефти в Венесуэле и так падала под воздействием экономического кризиса, но США подлили масла в огонь, введя санкции в отношении госдолга Венесуэлы.

В мае США объявили о возобновлении нефтяных санкций в отношении Ирана, грозящих уходом с рынка 1 млн б/с (1% мирового потребления), и цена взлетела к отметкам в $80 за баррель. Начались разговоры о том, что такая цена для потребителей слишком высока, и это серьезная угроза спросу. Россия и Саудовская Аравия решили, что нужно "поддать" нефти на рынок. В июне странами ОПЕК+ было принято решение увеличить нефтедобычу, нивелировав падение в Иране, Венесуэле и ряде других стран ОПЕК+.

Добавить смогли не все, а только Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт.

Трамп - похититель Рождества

К октябрю Россия и Саудовская Аравия превысили объемы добычи, предшествовавшие заключению сделки, при этом обе побили свои исторические рекорды. И вот уже в сентябре ОПЕК+ заговорили об окончании сделки, намереваясь, однако заключить некое бессрочное рамочное соглашение, которое позволит в будущем регулировать объемы производства.

Хотя даже тогда уже рынок считался сбалансированным, несмотря на то, что страны ОПЕК+ убрали с рынка на 500 тыс. б/с больше, чем планировали. Опять же благодаря Ирану и Венесуэле. Обиженный Иран, который терял свою долю рынка, начал говорить, что у ОПЕК+ просто нет свободных мощностей. И цена на нефть, упав к лету "до $70 за баррель, сделала "мертвую петлю" и к октябрю вернулась на уровни выше $80 за баррель.

Но США и тут подложили сюрприз, отчитавшись о неожиданном росте своей добычи, а президент США Дональд Трамп разрешил ряду покупателей иранской нефти продолжать импорт. Цена на нефть только за октябрь продемонстрировала падение почти на 30% - до $60 за баррель.

Страны ОПЕК+ запаниковали и в начале декабря на одном из самых трудных своих заседаний, с перерывами на ночь, несмотря на недомогания ведущих министров, политические разногласия и даже угрозу развала самого ОПЕК, сумели договориться об еще одном снижении нефтедобычи.

Несмотря на ожидания рынка, что страны по-братски договорятся о том, чтобы добычу снизили те, кто смог ее нарастить летом, справедливость не восторжествовала. Добычу снова решили снижать пропорционально от уровня добычи каждой страны. Единственное, страны ОПЕК взяли на себя ношу снижения своих коллег по картелю, которые были исключены из нового соглашения ввиду своего положения, - Ирана, Венесуэлы и Ливии.

Нигерия, получившая "белый билет" в предыдущей сделке, в новую была включена. В октябре 2016 года - референтной базе по снижению добычи первой сделки страны ОПЕК+ добывали 50 млн баррелей нефти в сутки (половина мирового спроса), из них 33,6 млн б/с приходилось на ОПЕК и 19 млн б/с - на страны не-ОПЕК.

К октябрю 2018 года эти же страны подошли с более низкими показателями: ОПЕК - 29,87 млн б/с и 18,66 млн б/с - страны не-ОПЕК. Добавление Нигерии в этот "стакан" выровняло ситуацию до октября 2016 года - 50 млн б/с. Таким образом, страны ОПЕК снизят с января 2019 года добычу на 2,5% каждая, страны не-ОПЕК - на 2%. Общее снижение составит 1,2 млн б/с.

Но выяснилось, что потребители, опасавшиеся ухода с рынка иранской нефти, сделали существенные запасы, которые из-за решения Трампа оказались невостребованными. Кроме того, на рынке обострилась тревога за мировой спрос на нефть, вызванная торговыми войнами, главным образом тех же США, с одним из крупнейших потребителей нефти - Китаем, другие экономики мира демонстрируют худший спрос из-за слабости национальных валют. К концу 2018 года цена на нефть вошла в штопор и упала до $50 за баррель, нивелировав весь результат, достигнутый за год.

И хотя Россия и Саудовская Аравия должны будут в 2019 году снизить добычу до уровней выше тех, которые они держали по условиям первой сделки, обе страны проиграли битву за мировое лидерство в нефтедобыче. Бывшие лидеры не собираются слишком долго сокращать добычу и, возможно, уже в апреле снимут ограничения, когда, быть может, США восстановят антииранские санкции в полной мере. Но, судя по прогнозам, уже в следующем году США скроются за поворотом, превысив отметку в 12 млн б/с, и догнать их будет непросто.

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Теги: ОПЕК, США, Дональд Трамп, Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла
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