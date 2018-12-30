Хроника падающего рубля

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Падение рубля с начала 2018 года к доллару составило 17% к окончанию торгов 29 декабря, снижение к евро - 14%. Это примерно соответствует динамике валют emerging markets (бразильский реал упал к доллару на 15%, южноафриканский рэнд - на 14%, индийская рупия - на 8,67%, индонезийская рупия - на 6,97%, китайский юань - на 5,4%).

Динамика рубля в 2018 году определялась, главным образом, введением против России различного рода санкций (при этом рубль наиболее сильно реагировал на угрозы распространения санкций на бумаги российского госдолга), ситуацией на рынке нефти, негативной динамикой на рынках валют emerging markets в целом, а также соотношением курсов доллара и евро на мировом рынке Forex.

На максимуме доллар находился в сентябре 2018 года, на минимуме - в феврале (70,57 рубля и 55,55 рубля соответственно). Евро достиг максимальных отметок в сентябре, минимальных - в январе (81,9 рубля и 67,74 рубля соответственно).

Наибольшее падение рубля наблюдалось в апреле и августе на опасениях введения санкций США на бумаги российского госдолга, максимальные темпы укрепления рубль демонстрировал в сентябре на фоне информации о переносе Конгрессом США рассмотрения новых антироссийских санкций, в том числе на операции с госдолгом, на более поздний срок.

В декабре рубль также продемонстрировал заметное снижение. В этот раз его негативная динамика была в значительной степени обусловлена падением рынка нефти на опасениях, что ОПЕК+ не удастся справиться с избытком предложения топлива на рынке.

Антироссийские санкции - главный вызов года для рубля

Антироссийские санкции стали главным фактором выхода инвесторов из рублевых активов в 2018 году. Однако, несмотря на обширный перечень разнообразных ограничений, введенных против России властями США и государств Европы, главная негативная реакция инвесторов касалась угрозы введения санкций на операции с российским госдолгом. Панические распродажи ОФЗ и связанное с этим обвальное падение рубля в апреле и августе было обусловлено именно рисками введения санкций в отношении операций с российским госдолгом. При этом инвесторы намного слабее реагировали на сообщения о разработке или введении других санкционных ограничений.

Так, публикация в СМИ в конце января выдержек из секретного доклада Минфина США, в котором анализировались последствия введения ограничений на покупку государственных облигаций РФ, поддержала позиции рубля. Это объяснялось тем, что американское финансовое ведомство указало на негативное влияние ограничений на американские компании и банки. Отмечалось, что распространение санкций на новый российский госдолг и связанные с ним деривативы может не только оказать отрицательное влияние на российскую экономику, активы и бизнес, но и повредить американским инвесторам.

В свою очередь, инвесторы не отреагировали на обнародование в то же самое время так называемого "кремлевского списка", разработанного в соответствии с законом "О противодействии противникам США посредством санкций", принятым летом 2017 года. В список вошли 210 человек; среди них - российские бизнесмены с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), главы всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе. И, как прокомментировал данный список министр финансов США Стивен Мнучин, подготовка конкретных санкционных мер одновременно с "кремлевским докладом" не входила в планы и задачи министерства. По его словам, эта задача будет выполнена позднее.

Минфин США разработал и ввел данные санкции в апреле, и он стал худшим месяцем года для рубля. Рубль подешевел на 9,2% к доллару и на 7,4% к евро, достигнув на пике снижения 65,06 руб./$1 впервые с 30 ноября 2016 года и 80,5 руб./EUR1 впервые с 10 марта 2016 года.

При этом наиболее негативная реакция рынка последовала за информацией, что на рассмотрении Палаты представителей Конгресса США находится законопроект о запрете на операции с новыми выпусками долговых обязательств РФ для американских физических и юридических лиц. Законопроект под названием Акт "О солидарности с Великобританией против нарушений России" был подготовлен в качестве ответа на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и внесен в Конгресс 5 апреля республиканцем Хоакином Кастро. Его авторы предусмотрели запрет на совершение операций не только с бумагами российского госдолга, но и с облигациями госбанков, приравниваемых к суверенному долгу (Сбербанк , ВТБ , Газпромбанк , Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ).

В то же время введение уже на следующий день новых ограничительных мер США против России почти не оказало влияния на курс рубля, несмотря на то, что они стали самыми жесткими за весь период санкционных ограничений. Согласно требованиям Минфина США, компаниям, работающим в США, было запрещено сотрудничать с подпавшими под санкции лицами и их компаниями. Активы, счета и денежные средства на территории США внесенных в список компаний и физических лиц должны быть заблокированы.

Санкции были введены в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих. В их число попали Олег Дерипаска и его основные активы, включая UC Rusal , En+ Group и "Евросибэнерго".

В "черный список" также были включены группа "Ренова" В.Вексельберга, NPV Engineering и "Газпром бурение" Игоря Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Кирилла Шамалова и банк РФК (принадлежит Рособоронэкспорту из "черного списка").

При этом санкции не касались рынка госдолга РФ. Как пояснил министр финансов США С.Мнучин, он по-прежнему придерживается мнения о том, что санкции в отношении России не должны быть направлены против госдолга. Министр подчеркнул, что поддерживает рекомендацию Минфина не вводить такие санкции, опубликованную в январе в специальном отчете, так как это создает риски для глобальной финансовой системы.

В следующий раз тема возможных ограничений на операции с российским госдолгом заставила инвесторов активно избавляться от рублевых активов в августе. В последний месяц лета рубль упал на 7,5% к доллару и на 6,7% к евро, и на этот раз участники рынка отреагировали на соответствующий документ, разработанный представителями Сената США.

Документ был подготовлен в дополнение к закону "О противодействии противникам Америки путем санкций". По словам его авторов, сенаторов Линдси Грэма и Боба Менендеса, новые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга. Кроме того, предполагалось усиление санкций в отношении "российских олигархов и компаний с участием госкапитала".

Как позднее прокомментировали инициативу сенаторов в Минфине США, новости о возможном расширении санкций США на российские гособлигации болезненны для иностранных держателей ОФЗ, поэтому предыдущие инициативы американских парламентариев по этому вопросу не получили развития.

В конце августа начали действовать антироссийские санкции США из-за мартовского инцидента в Солсбери, что также оказало негативное влияние на рубль. Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа. Он включил ряд запретов в военной сфере (на продажу оружия, на экспорт товаров и технологий двойного назначения), а также запрет на оказание внешней помощи Москве.

Кроме того, в рамках данного санкционного пакета США сообщили о прекращении кредитования и оказании финансовой помощи со стороны госструктур США, что подразумевало отказ от выдачи России любых кредитов, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства или других ведомств США.

Второй пакет санкций, введение которого было анонсировано на ноябрь, предусматривал существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот" , а также почти полное ограничение экспорта и импорта. Его введение было намечено на ноябрь.

Августовское падение рубля не получило продолжения в осенний период. Постепенное снижение вероятности реализации до конца года инициатив относительно российского госдолга, вступления в силу второго пакета санкций "по делу Скрипалей" позволили рублю частично компенсировать понесенные потери.

Промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре, по результатам которых полностью сменился состав Палаты представителей и частично Сената, а также решение обновленного состава американских законодателей перенести рассмотрение вопроса санкций на более поздний период позитивно сказались на внутреннем валютном рынке. Инвесторы позитивно оценили сообщения, что Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца 2018 года, так как законодатели сосредоточились на внутренних вопросах, включая госрасходы, сельское хозяйство и назначения.

Как отмечали местные СМИ, с учетом того, что не было выявлено попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США, несколько спала и сама острота вопроса.

Рубль поддался панике из-за угроз рынку ОФЗ

Таким образом, именно угроза введения санкций на операции с бумагами российского государственного долга оказывает наиболее сильное негативное влияние на рынок ОФЗ и рубль. В Минфине РФ признают, что на фоне неопределенности относительно санкционных рисков ведомству в 2018 году с трудом удавалось соблюдать план внутренних заимствований. Министр финансов РФ Антон Силуанов признает, что выполнимость программы займов на ближайшие три года также будет во многом зависеть от того, введут США ограничения в отношении нового российского госдолга или нет. "Конечно, инвесторов это нервирует. Но надеемся на то, что те инвесторы, которые хотели выйти, уже вышли", - заявлял он.

В 2019-2021 годах Минфин рассчитывает занять на внутреннем рынке 7,5 трлн рублей, из которых в следующем году - 2,47 трлн рублей. На 2019 год Минфин запланировал масштабную программу внутренних заимствований - объем чистого привлечения должен составить 1,705 трлн рублей, валового - 2,47 трлн рублей. При этом в период с января до середины декабря 2018 года Минфин сумел разместить ОФЗ чуть более чем на 1 трлн рублей.

Это существенно ниже первоначального плана, который не был выполнен именно на фоне роста санкционного давления. В сентябре Минфин даже был вынужден объявить о временной приостановке новых размещений в связи с тем, что на предыдущих аукционах бумаги либо были размещены не в полном объеме, либо их размещение было признано несостоявшимся.

В результате прогноз по чистому объему заимствований на внутреннем рынке в 2018 году был снижен до 661,77 млрд рублей с 1,044 трлн рублей, по валовому привлечению - до 1,193 трлн рублей с 1,675 трлн рублей. Но в конце ноября Силуанов сообщил, что и этот уточненный план выполнен не будет.

Угроза расширения антироссийских санкций привела не только к сложностям с первичным размещением ОФЗ, но и к активным продажам на вторичном рынке. По данным ЦБ РФ, за восемь месяцев с начала апреля, когда нерезиденты вследствие санкционного давления и усиления волатильности на рынках начали выводить средства с рынка ОФЗ, их инвестиции в российские внутренние госбумаги уменьшились на 553 млрд рублей, или на 23,5%.

При этом, по данным регулятора, именно в апреле в ответ на санкции наблюдалась наибольшая интенсивность выхода иностранных инвесторов с рынка ОФЗ. Пик продаж пришелся на 9 и 10 апреля, когда нерезиденты сократили свои вложения на 24,4 млрд рублей и 27,9 млрд рублей соответственно, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

В целом нерезиденты в апреле уменьшили инвестиции в российские ОФЗ на 131 млрд рублей, или на 5,6%. При этом отток средств нерезидентов из ОФЗ в апреле произошел впервые с ноября 2017 года.

Объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 64 млрд рублей, или на 0,9%, за счет спроса на бумаги со стороны внутренних инвесторов. В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ в апреле снизилась с рекордных 34,5% до 32,3%.

В апреле-ноябре объем рынка ОФЗ вырос на 474 млрд рублей, или на 7,0%. За это время доля нерезидентов снизилась на 9,8% с рекордных 34,5% на 1 апреля. Объем инвестиций нерезидентов в российские государственные долговые бумаги на начало ноября примерно соответствовал показателю марта-апреля 2017 года (на 1 марта 2017 года - 1,609 трлн рублей, на 1 апреля - 1,805 трлн рублей).

Цены на нефть: рост на ожиданиях антииранских санкций и падение после решения ОПЕК+

Цены на нефть уверенно росли на протяжении значительной части года. Падение нефтедобычи в Венесуэле до минимальных отметок за 16 лет на фоне политического и экономического кризиса в стране способствовало росту котировок "черного золота" в первой половине года. На этом фоне объявление, сделанное президентом США Дональдом Трампом в начале мая о выходе США из ядерной сделки и восстановлении санкций против Ирана, привело к росту цен на нефть до максимума с ноября 2014 года ($80 за баррель Brent, +17% к уровню конца года).

Объявление об ограничительных мерах против энергетического сектора Ирана и ожидания их вступления в силу в ноябре позволили котировкам нефти продолжить укрепление, и в первых числах октября баррель Brent достиг $86,7 (+22,9% к уровню конца года), обновив тем самым максимум с ноября 2014 года.

В свою очередь, как сообщил Минфин РФ, средняя цена нефти Urals в январе-ноябре составила $70,92 за баррель. За тот же период 2017 года она составила $52,17 за баррель, таким образом, в 2018 году она увеличилась на 35,9%. В ноябре средняя цена нефти Urals достигла $64,8 за баррель по сравнению с $61,97 за баррель в ноябре прошлого года. По итогам 2017 года цена Urals выросла на 26,6% - до $53,03 за баррель.

В начале ноября, непосредственно перед вступлением в силу санкций, Д.Трамп разрешил восьми странам, в том числе крупнейшим экспортерам Индии и Китаю, закупать иранскую нефть. Это решение стало триггером возобновления негативной динамики рынка, и в целом в период с октября по декабрь падение нефти достигло порядка 40% по обеим эталонным маркам.

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, достигнутое в начале декабря, лишь ненадолго способствовало стабилизации рынка нефти, и после непродолжительной восходящей коррекции котировки "черного золота" возобновили снижение. Инвесторы довольно скептически оценили параметры сделки, сомневаясь, что согласованных государствами ОПЕК+ мер будет достаточно для устранения излишка предложения нефти на мировом рынке. Как следствие, к концу 2018 года обе эталонные марки достигали минимальных значений с июля 2017 года, при этом нефть Brent по итогам года упала на 20%, WTI - на 25% к прошлогоднему уровню.

По условиям сделки, страны ОПЕК+ сократят добычу нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. баррелей в сутки (2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. баррелей в сутки (2% для каждой страны). Доля России в общем сокращении составит 228 тыс. баррелей в сутки, Саудовской Аравии - около 266 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение было заключено на полгода с возможным пересмотром в апреле. Освобождение от сделки получили находящийся под санкциями Иран, а также Венесуэла и Ливия.

ЦБ РФ к концу года возвратился к ужесточению денежно-кредитной политики

ЦБ РФ в 2018 году два раза снижал и два раза повышал ключевую ставку; в результате в конце 2018 года размер ставки составлял 7,75% годовых - так же, как и в конце 2017 года, с учетом того, что каждое изменение ставки составляло по 25 базисных пунктов.

В феврале и марте ЦБ РФ снижал размер ключевой ставки, в сентябре и декабре - повышал. При этом сентябрьское решение регулятора стало неожиданным для рынков, в то время как повышение ставки в декабре оказалось уже более ожидаемым. До этого регулятор с декабря 2014 года снижал или сохранял ставку на прежнем уровне, а комментарии представителей ЦБ РФ перед заседаниями не давали четких ориентиров относительно предстоящего повышения.

В обоих случаях регулятор мотивировал свои решения усилением инфляционных рисков (к марту-апрелю 2019 года рост инфляции, по оценке ЦБ, может достичь 5,5-6%) и повышением волатильности на финансовых рынках. Дополнительным фактором, подтолкнувшим ЦБ РФ к повышению ставки на последнем в 2018 году заседании, стало решение о возобновлении с 15 января 2019 года покупки валюты на открытом рынке для Минфина РФ в рамках бюджетного правила.

В целом изменение денежно-кредитной политики ЦБ РФ оказывало не очень существенное влияние на рубль. В большей степени рубль реагировал на покупки ЦБ РФ валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.

Минфин наращивает резервы

Согласно бюджетному правилу, Минфин направляет на покупку валюты на внутреннем рынке и перечисляет на специальный счет в ЦБ РФ дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые были получены от превышения нефтяных цен над уровнем $40 за баррель.

Минфин РФ приступил к покупке валюты на внутреннем рынке на дополнительные нефтегазовые доходы с 7 февраля 2017 года, однако вплоть до мая прошлого года объем покупок был незначительным. Со второй половины 2017 года ведомство приступило к наращиванию объемов, и в целом в прошлом году на эти цели было потрачено 829,174 млрд рублей (около $14 млрд).

В 2018 году Минфин продолжил наращивать объемы операций, однако в августе из-за волатильности на рынке приостановил их, а в сентябре продлил мораторий до конца 2018 года. Стабилизация ситуации на финансовом рынке к концу года позволила вернуться к покупкам валюты, однако, как сообщил ЦБ РФ, решение об отложенных в 2018 году покупках будет приниматься после возобновления регулярных покупок в январе 2019 года.

Согласно расчетам "Интерфакса", выполненным на основании сведений ЦБ и Минфина, объем отложенных покупок ЦБ в рамках бюджетного правила для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния за период с 7 августа 2018 года по 14 января 2019 года составляет 2,077 трлн рублей (около $31 млрд).

В свою очередь, суммарный объем осуществленных покупок валюты в 2018 году составил 2 трлн 123,3 млрд рублей; рекордный объем был достигнут в июне (379,7 млрд рублей).

Перспективы-2019

Рубль, скорее всего, продолжит снижение в 2019 году, и по итогам года доллар может подняться выше 70 руб./$1, евро - закрепиться выше уровня 80 руб./EUR1, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, рубль будет слабеть в условиях усиления рисков введения новых санкций западными государствами, включающими в том числе ограничения на операции с госдолгом. Негативное влияние на курс рубля будет оказывать прогнозируемое снижение цен на нефть из-за опасений инвесторов относительно баланса спроса и предложения на рынке нефти, несмотря на новую сделку ОПЕК+, а также изъятие в резервы части нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила.

Неопределенность, связанная с торговыми противоречиями между США и Китаем, и риски возникновения новой фазы торговой войны между странами будут способствовать выходу инвесторов из рисковых активов и падению валют emerging markets, включая рубль. К аналогичным результатам может привести решимость ФРС США продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, даже несмотря на неоднозначные данные макроэкономической статистики.

Как подчеркивает аналитик компании "Велес Брокер" Елена Кожухова, в начале года рублевые активы останутся под давлением. "Для российского рынка на первый план может вновь выйти санкционный вопрос - Конгресс, который сначала должен будет решить вопрос с финансированием правительства, вскоре после этого может перейти к разработке новых ограничений против РФ. С 15 января ЦБ РФ намерен возобновить покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, что также никак не добавляет поддержки российской валюте, которая в таких условиях может обновить минимумы. К этому можно добавить сохранение неопределенности в отношении состояния мировой экономики", - отметила Кожухова.

Аналогичное мнение высказала ведущий специалист информационно-аналитического центра компании "Альпари" Вероника Днепровская. По ее словам, в 2019 году рубль испытает на себе новую волну давления, триггерами которого станет целый ряд событий и факторов. Это валютные интервенции в рамках бюджетного правила; рост вероятности введения новых санкций против российского банковского сектора и госдолга; дальнейшее падение рынка нефти.

Кроме того, Днепровская обращает внимание на угрозу экспорта российского газа в Европу из-за напряженных российско-украинских отношений, повышение в 2019 году НДС до 20%, а также прогнозируемый рост инфляции.

Замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова добавляет к этому списку риски обвала американских фондовых индексов на фоне новых повышений ставки ФРС, следствием чего станет сильный рост волатильности нефтяных котировок, фондовых и валютных рынков emerging markets.

В свою очередь, главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов напоминает, что, скорее всего, в 2019 году мировым рынкам предстоит адаптация к более низким темпам глобального роста, что может стать поводом для новых всплесков волатильности и волн оттока капитала из emerging markets. Впрочем, по его словам, начавшаяся в этом году коррекционная фаза на мировых рынках не выглядит точно отражающей текущие экономические реалии, а их возвращение к росту может начаться уже во второй половине года.