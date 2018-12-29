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Египет запустил процедуру подписания контракта с РФ по финобеспечению строительства АЭС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Египет готовят очередной контракт по проекту строительства АЭС "Эль-Дабаа".

"Правительство Египта запустило процедуру подписания пятого контракта с РФ по строительству АЭС в Эль-Дабаа, касающегося финансового и технического обеспечения проекта", - сообщается в "Твиттере" ГК "Росатом".

Ранее сообщалось, что Россия выделит кредит в $25 млрд на строительство АЭС в Египте - президент РФ Владимир Путин заявлял об этом на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в октябре. "У нас большие планы в совместной работе в сфере экономики. Это касается и энергетики, не только углеводородной, но и атомной энергетики. Мы приступаем к строительству атомной электростанции, как вы знаете, на основе российского кредита в объеме 25 миллиардов долларов. Причем это хороший кредит, с хорошей процентной ставкой. Выплаты тела кредита начинаются, по-моему, с 2029 года. Это хорошие, льготные условия", - говорил президент, отвечая на вопрос об отношениях с Египтом.

Как сообщалось, 19 ноября 2015 г. Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль-Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 г.

В декабре 2017 г. в Каире глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство 4-блочной АЭС "Эль-Дабаа".

Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг. Как сообщалось, топливный контракт по АЭС "Эль-Дабаа" может составить $15 млрд.

Получение лицензии и начало строительства АЭС "Эль-Дабаа" "Росатом" ожидает в 2020 г.

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Теги: Египет, Россия

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