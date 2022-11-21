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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

"Росатом" в 2023 году начнет строить III-IV блоки АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует заливку "первого бетона" III-IV блоков АЭС "Эль-Дабаа" в Египте в 2023 году, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

19 ноября "Росатом" начал строительство второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, состоялась церемония заливки первого бетона.

В октябре Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало разрешение на строительство этого энергоблока. Первый энергоблок начали строить в июле.

Межправсоглашение о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" было подписано в 2015 году. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль-Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 года. В декабре 2017 года в Каире глава "Росатома" и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство 4-блочной АЭС "Эль-Дабаа".

Строительство всех четырех блоков АЭС должно быть завершено к 2028-2029 году.

Египет Эль-Дабаа Росатом Алексей Лихачев ENRRA
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