Экономика

ЦБ сможет наказывать банки за слишком частые звонки должникам

Минюст разработал поправки, которые позволят ЦБ штрафовать банки наравне с коллекторами за нарушения при взыскании просроченных долгов

ЦБ сможет наказывать банки за слишком частые звонки должникам
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк России может получить возможность наказывать кредитные организации за нарушения при взыскании долгов со своих клиентов, в частности, за превышение количества случаев взаимодействия с ними. Это предусмотрено проектом поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые разработал Минюст ("Интерфакс" ознакомился c документом).

Проект разрешает штрафовать банки наравне с коллекторами за нарушения при взыскании просроченных долгов, например, за слишком частые звонки, SMS и

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раскрытие информации третьим лицам. Для этого Минюст предложил убрать исключение из части 1 статьи 14.57 КоАП. В настоящее время она позволяет наказывать кредитора или лиц, действующих от его имени или в его интересах, но "за исключением кредитных организаций".

Из-за этого исключения сложилась противоречивая судебная практика, констатирует в пояснительной записке Минюст - непонятно, распространяется ли оно на все кредитные организации, или только на банки, которые действуют в интересах или по поручению других кредиторов, например, после покупки кредитного портфеля.

В сопроводительных материалах к проекту приводится и статистика, подтверждающая вывод о возникших в судебной практике противоречиях. "В 2017 году и первом полугодии 2018 года судами в отношении кредитных организаций рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.57 КоАП. Вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по шести делам, отказано в привлечении к административной ответственности по 15 делам", - говорится в документе.

Сам Минюст считает, что действующая норма распространяется на всех, но считает нужным скорректировать законодательство так, чтобы никто не видел в КоАП запрета привлекать банки к ответственности.

Проект также распределяет полномочия между Федеральной службой судебных приставов (ФССП) РФ, которая занимается надзором за коллекторской деятельностью, и ЦБ РФ. Составлять протоколы на коллекторов-нарушителей будут должностные лица ФССП, а за наказание банков будет отвечать регулятор - руководители его структурных и территориальных подразделений, следует из документа.

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Кроме того, увеличатся штрафы за нарушение правил взыскания для банков и других компаний, у которых возврат долгов не является основной деятельностью. Они будут такими же, как и для коллекторов. Для должностных лиц штрафы будут составлять от 20 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 10 тыс. до 100 тыс. рублей и от 20 тыс. до 200 тыс. рублей соответственно). Свою инициативу Минюст объясняет большим числом жалоб на банки и "непрофессиональных взыскателей" - их в два раза больше, чем на коллекторов (10118 и 5820 соответственно в 2017 году, 6943 и 3513 - за первое полугодие 2018 года).

В октябре о разработке этого законопроекта сообщал глава ФССП Дмитрий Аристов. Тогда он говорил, что из-за несовершенства законодательства существует неопределенность - кто должен осуществлять функции составления протоколов административных правонарушений в отношении банков - ФССП либо должностные лица ЦБ. Такие полномочия должны быть у Банка России, так как он является регулятором кредитных организаций, говорил Аристов.

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Теги: ЦБ РФ, Минюст

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