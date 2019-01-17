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Депутаты потребовали от МВД разобраться с коллекторами, угрожающими школе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратился в МВД с просьбой разобраться с действиями коллекторов в отношении московской школы № 1285.

"Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запросы в МВД России и Генпрокуратуру на предмет проведения проверки фактов угроз, поступающих в адрес школы, учителей и несовершеннолетних воспитанников учебного заведения от "серых коллекторов"",- говорится в сообщении комитета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что коллекторы поставили на "обзвон" московскую школу №1285. По словам директора образовательного учреждения, с 24 декабря ее личный мобильный телефон, официальный телефон школы и телефоны еще шести сотрудников атакуют коллекторы, которые требуют от школы взыскать долг с родителей одного из учеников и "изгнать" ребенка из школы.

Как подчеркнул Пискарев, если информация директора школы об угрозах со стороны коллекторов подтвердится, то правоохранительные органы должны незамедлительно установить всех виновных и привлечь их к ответственности.

Он отметил, что применяемый коллекторами психологический прессинг является прямым нарушением федерального закона о деятельности коллекторов. В законе прямо указано, что коллекторам запрещено применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.

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Теги: Госдума, МВД, Москва

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