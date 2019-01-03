Coca-Cola купила кофейную сеть Costa у Whitbread за $4,9 млрд

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Whitbread PLC закрыла сделку по продаже The Coca-Cola Company сети кофейных предприятий Costa.

Сумма сделки составила 3,7 млрд фунтов стерлингов, сообщила Whitbread ($4,9 млрд, указано в сообщении Coca-Cola). Сделка была закрыта после получения разрешений от регуляторов в ЕС и Китае, сообщил покупатель.

Благодаря сделке Сoca-Cola получит почти четыре тысячи кофеен Costa и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.

Сеть Costa Coffee появилась в Великобритании в 1971 году и на данный момент является крупнейшей в стране. В 1995 году Whitbread приобрела ее за 19 млн фунтов, тогда сеть насчитывала всего 39 кофеен в Великобритании. В апреле 2018 года Whitbread выделила Costa Coffee в самостоятельную компанию под давлением со стороны миноритарных акционеров-активистов.

В 2018 фингоду, завершившемся 1 марта, Costa зафиксировала выручку на уровне 1,3 млрд фунтов, EBITDA - 238 млн фунтов.

В России сеть кофеен Costa Coffee с 2008 года развивает "Росинтер Ресторантс" (ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг") в рамках договора коммерческой концессии.

На первоначальном этапе было открыто пять кофеен, ребрендированных из собственного бренда "Росинтера" "Мока-Лока". К осени прошлого года, на момент объявления о глобальной сделке, в портфеле "Росинтер Ресторантс" было 36 кофеен.

В соответствии с российским законодательством, при смене правообладателя условия договора коммерческой концессии не изменяются. Поэтому "Росинтер Ресторантс" планирует продолжить развитие сети кофеен Costa Coffee в России в соответствии с заключенными договорами и планами, говорили в "Росинтере".