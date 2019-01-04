Нефть завершает неделю самым активным ростом с 2016 года

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть Brent по итогам недели, вероятно, продемонстрируют самый активный рост с декабря 2016 года, инвесторов радуют сигналы снижения добычи государствами ОПЕК.

Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по Москве подорожал на $1,90 (3,40%), до $57,85 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $1,60 (3,40%) - до $48,69 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 10,8%, тогда как WTI - на 7,4%, самыми высокими темпами с июня.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

Позднее в пятницу будут обнародованы официальные данные о запасах нефти в США. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, но при этом они прогнозируют рост на 1,6 млн баррелей как для бензина, так и для дистиллятов.

Вместе с тем данные опроса, проведенного агентством Bloomberg среди аналитиков, инвесторов и трейдеров, показывают, что рынок ждет роста цен на нефть на следующей неделе: 56% респондентов дали "бычий" прогноз, 19% - "медвежий", остальные не ожидают существенных изменений.