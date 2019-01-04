Главные новости
В РоссииСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеВ РоссииЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеВ РоссииЗадержанный в России американец оказался подданным Великобритании
Экономика

Нефть усилила рост на сигналах снижения добычи

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК, усилив подъем перед публикацией еженедельных данных о коммерческих запасах топлива в США.

Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 по Москве подорожал на $1,26 (2,25%), до $57,21 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $0,93 (1,97%) - до $48,02 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала более чем на 8%, максимальными темпами с апреля; WTI выросла в цене на 5%, самыми высокими темпами с июня.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным в четверг, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам шестой недели подряд - на 483 тыс. баррелей.

В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,46 млн баррелей, запасы бензина - подскочили на 8 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах нефти в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в пятницу в 19:00 по Москве. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, но при этом они прогнозируют рост на 1,6 млн баррелей как для бензина, так и для дистиллятов.

Вместе с тем данные опроса, проведенного агентством Bloomberg среди аналитиков, инвесторов и трейдеров, показывают, что рынок ждет роста цен на нефть на следующей неделе: 56% респондентов дали "бычий" прогноз, 19% - "медвежий", остальные не ожидают существенных изменений.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: нефть, США, ОПЕК, Brent

Новости по теме

Экономика
Путешествия атома на суше и на мореПутешествия атома на суше и на море
Итоги года в атомной отраслиПодробнее
 Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb решила купить Celgene за $74 млрдФармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb решила купить Celgene за $74 млрд
Если сделка будет заключена, Bristol-Myers Squibb и Celgene сформируют компанию из числа лидеров фармацевтической отраслиПодробнее
 Экстренная посадка в регионахЭкстренная посадка в регионах
Итоги года на российском авиарынкеПодробнее
 Год, который ожесточил ЦентробанкГод, который ожесточил Центробанк
Итоги денежно-кредитной политики ЦБПодробнее
Павшие и выжившие в борьбе за розницуПавшие и выжившие в борьбе за розницу
Итоги года в сфере ритейлаПодробнее
 Почем бензин для народа?Почем бензин для народа?
Итоги года на рынке нефтепродуктовПодробнее
 "Ямал СПГ": заморозить, расколоть, не смешивать"Ямал СПГ": заморозить, расколоть, не смешивать
Итоги года для "НОВАТЭКа"Подробнее
 Хроника падающего рубляХроника падающего рубля
Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам 2018 годаПодробнее
 Еврооблигации РФ закрыли год падением из-за санкционных рисков и повышения ставки ФРСЕврооблигации РФ закрыли год падением из-за санкционных рисков и повышения ставки ФРС
Итоги года на рынке российских еврооблигацийПодробнее
 Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентябряЕвро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар торговался на отметке 69,95 руб за единицу американской валютыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеВ РоссииЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеВ РоссииЗадержанный в России американец оказался подданным ВеликобританииВ миреХакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов ГерманииВ РоссииОпознаны все погибшие при обрушении дома в МагнитогорскеВ миреПалата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"

Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в Магнитогорске

Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеКак отметили в СКР, продолжается отработка всех версий взрыва в многоэтажке Подробнее

Цена золота подскочила выше $1300 за унцию

Личные данные Меркель попали в интернет в результате хакерской атаки

Четыре модернизированных самолета Ту-95МС поступят в армию в 2019 году

Путешествия атома на суше и на море

Путешествия атома на суше и на мореИтоги года в атомной отрасли Подробнее

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Оренбургской области

Экс-глава Nissan попросил суд объяснить причины его ареста в ноябре 2018 года

Материальную помощь после обрушения дома в Магнитогорске получили 47 человек

GM и DoorDash протестируют технологию доставки еды автомобилями без водителей

Экс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинение

Экс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеКак рассказали в СКР, это мошенничество и отмывание преступных доходов на 14 млрд рублей Подробнее

Хакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов Германии

Хакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов ГерманииПо данным немецких СМИ, в частности, в интернете появились данные президента ФРГ Подробнее

Почти 10 тысяч человек остались без света в Крыму из-за южного циклона

У офиса партии "Альтернатива для Германии" в Дёбельне прогремел взрыв

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');