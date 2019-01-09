Главные новости
ЭкономикаВступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГОВ РоссииЛаос передал Минобороны России советские танки Т-34 в исправном состоянииВ РоссииТопилин анонсировал рост зарплат бюджетников
Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Есть обновление от 10:27

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне позитивной динамики мировых площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минутут торгов прибавили 0,3-0,6%, при этом падают акции "РусАла" и GDR En+ Group на санкционных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2397,74 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1129,24 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 66,9 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (-4%) и GDR En+ Group (-6,9%) на фоне известий, что группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей Конгресса США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Олега Дерипаски (En+, "РусАл" и "Евросибэнерго").

Согласно документу, законодатели не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправданно снятие санкций с компаний О.Дерипаски.

Подорожали акции "Мобильных телесистем" (+1,2%), Сбербанка (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%).

Индексы в США во вторник выросли третью сессию подряд благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Американская делегация в Пекине продолжила переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии".

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил оптимизм в отношении проходящих в настоящее время торговых переговоров с Китаем. "Переговоры с Китаем идут очень хорошо!", - написал он в твиттере.

Ранее стало известно об участии в переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявшего предыдущий раунд переговоров с США, и это усилило надежды на то, что встреча принесет определенные плоды.

В центре внимания трейдеров остается проблема "шатдауна" - работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Д.Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Часть федеральных госслужащих не сможет получать регулярную зарплату из-за "шатдауна" - по оценкам демократов, их число составит порядка 800 тыс. человек.

Уже после закрытия рынка 8 января Д.Трамп выступил с телеобращением к нации по вопросу строительства стены. Он назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарной катастрофой и кризисом в области безопасности.

Следом за США в среду растет Азия (Япония выросла на 1,1%, Китай - на 0,7%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Нефть утром в среду также продолжает подъем (уже восьмую сессию подряд), уровень цен Brent на $1,4 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $59,25 за баррель (+0,9% и +2,4% во вторник), февральская цена WTI - $50,32 за баррель (+1,1% и +2,6% накануне).

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила The Wall Street Journal. Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах 9 января в 18:30 МСК; опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 1,4 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в начале года обстановка на рынках акций в целом улучшилась - поводами к оживлению стали переговоры между США и КНР по вопросам торговли, сравнительно сильные данные по рынку труда США (non-farm payrolls, вышли 4 января), а также выступление главы ФРС, тон которого позволяет ожидать гибкости в денежной политике.

Возможность повышения по индексу РТС остается в силе, поскольку внешние площадки демонстрируют оптимизм, связанный с ожиданиями улучшения отношений США и КНР в сфере торговли (в среду, как ожидается, завершится раунд торговых переговоров на уровне представителей министерств, после чего смогут начаться переговоры на более высоком уровне). Данные технического анализа указывают на возможность приостановки снижения доллара в диапазоне 66-66,5 руб./$1.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что перепроданность фондовых индексов, наблюдавшаяся к концу декабря, в большой степени уже нивелирована. Некоторое улучшение сантимента на глобальных рынках обусловлено продолжающимися торговыми переговорами США и Китая (в СМИ появляется все больше комментариев о желании американского президента в скором времени заключить торговую сделку).

Укрепление российской валюты оказывает сдерживающий эффект на акции экспортеров, в то же время внутренние секторы на российском рынке демонстрируют опережающую динамику. По индексу МосБиржи на горизонте ближайших торговых сессий можно ориентироваться на диапазон 2350-2450 пунктов, считает аналитик.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МосБиржа, РТС
Экономика
Вступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГОВступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО
Согласно указанию Банка России, изменены нижняя и верхняя границы тарифаПодробнее
 Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 годВсемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год
Прогноз роста российской экономики также сниженПодробнее
 "Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение"Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение
В регионе реализован проект по альтернативному варианту газоснабженияПодробнее
 Страхование живет полной жизньюСтрахование живет полной жизнью
Итоги года на страховом рынкеПодробнее
Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании BrexitФинкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit
Не исключено, что фактические значения будут в итоге существенно вышеПодробнее
 Tesla запустит производство электромобилей в КитаеTesla запустит производство электромобилей в Китае
Завод откроется на фоне торговой войныПодробнее
 Российские банки: нам бы день продержаться да ночь простоятьРоссийские банки: нам бы день продержаться да ночь простоять
Итоги года в банковском сектореПодробнее
 Аграрный локомотив на запасных путях стагнацииАграрный локомотив на запасных путях стагнации
Итоги года в сельском хозяйстве и пищевой промышленностиПодробнее
 Buyback - модный нефтегазовый приговорBuyback - модный нефтегазовый приговор
Итоги года, связанные с актуальной для отрасли тенденциейПодробнее
 Путешествия атома на суше и на мореПутешествия атома на суше и на море
Итоги года в атомной отраслиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаВступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГОВ РоссииЛаос передал Минобороны России советские танки Т-34 в исправном состоянииВ РоссииТопилин анонсировал рост зарплат бюджетниковВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 9 январяВ миреЮриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинацийЭкономика"Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение

Посольство Ирландии запросило доступ к задержанному в Москве Полу Уилану

Петербуржцы пожаловались на плохую уборку снега

Таиланд вырубит каучуконосы для сокращения производства на треть

Бывший израильский министр проведет 11 лет в тюрьме за шпионаж в пользу Ирана

Суд Токио отклонил просьбу адвокатов экс-главы Nissan отпустить его из-под стражи

Карельский филиал благотворительной группы МПГ пополнил список экстремистских организаций

В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против неоязычника из-за постов в "ВКонтакте"

В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против неоязычника из-за постов в "ВКонтакте"Впервые после смягчения 282 статьи подобное дело прекращено на стадии судебного разбирательства Подробнее

Охотник в ХМАО застрелил сына, приняв его за лося

Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолетов в 2018 году

Геннадий Тимченко стал совладельцем винодельни "Усадьба Дивноморское"

Экс-мэра Бишкека обвинили в коррупции с ущербом в $1,4 млн

В Брюсселе арестовали подозреваемого в причастности к теракту в Париже 2015 года

На Камчатке катавшийся с горки мальчик погиб под колесами автобуса

Два десятка вагонов с рудой сошли с рельсов в Оренбургской области

Nikkei узнал о планах Apple снизить производство новых моделей iPhone в I квартале

Индекс МосБиржи отыграл рубеж 2400 пунктов за счет прекращения укрепления рубля

Демократы в сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против Сирии

Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро на старте торгов среды

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Ким Чен Ын выехал из Пекина домой

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 9 января снизились и выросли на депозитах

Убийство полицейского в Подмосковье произошло на почве ревности

Танки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездно

Танки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездноРанее сообщалось, что Лаос передал Минобороны РФ 30 исправных советских танков Подробнее

В МВД начали проверку из-за поездки ингушских полицейских за мандаринами в Чечню

Мантуров рассказал о ходе работ над сверхзвуковым гражданским самолетом

Оторвавшийся прицеп протаранил пассажирский автобус под Воронежем

Число нефтегазовых буровых в мире в 2018 году выросло второй год подряд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');