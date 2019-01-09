Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне позитивной динамики мировых площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минутут торгов прибавили 0,3-0,6%, при этом падают акции "РусАла" и GDR En+ Group на санкционных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2397,74 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1129,24 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 66,9 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (-4%) и GDR En+ Group (-6,9%) на фоне известий, что группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей Конгресса США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Олега Дерипаски (En+, "РусАл" и "Евросибэнерго").

Согласно документу, законодатели не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправданно снятие санкций с компаний О.Дерипаски.

Подорожали акции "Мобильных телесистем" (+1,2%), Сбербанка (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%).

Индексы в США во вторник выросли третью сессию подряд благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Американская делегация в Пекине продолжила переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии".

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил оптимизм в отношении проходящих в настоящее время торговых переговоров с Китаем. "Переговоры с Китаем идут очень хорошо!", - написал он в твиттере.

Ранее стало известно об участии в переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявшего предыдущий раунд переговоров с США, и это усилило надежды на то, что встреча принесет определенные плоды.

В центре внимания трейдеров остается проблема "шатдауна" - работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Д.Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Часть федеральных госслужащих не сможет получать регулярную зарплату из-за "шатдауна" - по оценкам демократов, их число составит порядка 800 тыс. человек.

Уже после закрытия рынка 8 января Д.Трамп выступил с телеобращением к нации по вопросу строительства стены. Он назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарной катастрофой и кризисом в области безопасности.

Следом за США в среду растет Азия (Япония выросла на 1,1%, Китай - на 0,7%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Нефть утром в среду также продолжает подъем (уже восьмую сессию подряд), уровень цен Brent на $1,4 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $59,25 за баррель (+0,9% и +2,4% во вторник), февральская цена WTI - $50,32 за баррель (+1,1% и +2,6% накануне).

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила The Wall Street Journal. Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах 9 января в 18:30 МСК; опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 1,4 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в начале года обстановка на рынках акций в целом улучшилась - поводами к оживлению стали переговоры между США и КНР по вопросам торговли, сравнительно сильные данные по рынку труда США (non-farm payrolls, вышли 4 января), а также выступление главы ФРС, тон которого позволяет ожидать гибкости в денежной политике.

Возможность повышения по индексу РТС остается в силе, поскольку внешние площадки демонстрируют оптимизм, связанный с ожиданиями улучшения отношений США и КНР в сфере торговли (в среду, как ожидается, завершится раунд торговых переговоров на уровне представителей министерств, после чего смогут начаться переговоры на более высоком уровне). Данные технического анализа указывают на возможность приостановки снижения доллара в диапазоне 66-66,5 руб./$1.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что перепроданность фондовых индексов, наблюдавшаяся к концу декабря, в большой степени уже нивелирована. Некоторое улучшение сантимента на глобальных рынках обусловлено продолжающимися торговыми переговорами США и Китая (в СМИ появляется все больше комментариев о желании американского президента в скором времени заключить торговую сделку).

Укрепление российской валюты оказывает сдерживающий эффект на акции экспортеров, в то же время внутренние секторы на российском рынке демонстрируют опережающую динамику. По индексу МосБиржи на горизонте ближайших торговых сессий можно ориентироваться на диапазон 2350-2450 пунктов, считает аналитик.