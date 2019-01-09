Индекс МосБиржи отыграл рубеж 2400 пунктов за счет прекращения укрепления рубля

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в среду отыграл рубеж 2400 пунктов за счет прекращения укрепления рубля и на фоне позитивной динамики внешних площадок.

К 10:15 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 2400,01 пункта (+0,4%), индекс РТС - до 1124,78 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 67,25 рубля (+0,36 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Россетей" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (+1,1%), "Интер РАО" (+1%).

Подешевели акции "РусАла" (-3,4%) и GDR En+ Group (-5,3%) на фоне известий, что группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей Конгресса США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Олега Дерипаски (En+, "РусАл" и "Евросибэнерго"). Согласно документу, законодатели не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправдано снятие санкций с компаний российского бизнесмена.