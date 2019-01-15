Власти Китая пообещали снизить налоги и поддержать стабильность юаня

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Правительство Китая собирается расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования слабеющей экономики, сообщает Associated Press.

Одновременно Пекин намерен поддержать стабильность юаня и продолжить последовательную, но гибкую денежно-кредитную политику.

Во вторник власти КНР распространили официальное заявление о готовности поддержать экономику. Позднее была проведена пресс-конференция с участием заместителя управляющего Народного банка Китая (НБК) Чжу Хэсиня, помощника министра финансов Сюя Хунцая и зампредседателя Государственного комитета по развитию и реформе Ляня Вэйляна, сообщает агентство Bloomberg.

По словам Чжу Хэсиня, НБК будет избегать переполнения экономики ликвидностью и постарается поддерживать стабильную долговую нагрузку на макроуровне. Кроме того, ЦБ приложит усилия для снижения стоимости фондирования.

Снижение налогов будет направлено, в первую очередь, на малый бизнес и перерабатывающую промышленность, заявил Сюй Хунцай.

Государственный комитет по развитию и реформе КНР будет работать над стабилизацией авторынка и стимулированием продаж бытовой техники, заявил Лянь Вэйлян. О подобных мерах ведомство уже говорило ранее в январе, дополнительных деталей пока нет. В прошлом году продажи автомобилей в КНР сократились впервые более чем за 20 лет.

По оценкам экономистов JPMorgan Chase & Co., эффект всех этапов масштабного снижения налогов в Китае, начатого в мае 2018 года, может быть эквивалентен 2 трлн юаней ($300 млрд), или 1,2% китайского ВВП. Эксперты JPMorgan отмечают, что Пекин сделал налоговые послабления главным оружием в борьбе с торможением экономического роста. Однако пока они не оказали ощутимого воздействия на экономику.

Предполагается, что снижение налогов может усилить рост ВВП на 0,46 процентного пункта в этом году. При этом скорректированный бюджетный дефицит (до учета доходов от выпуска специальных облигаций и продажи земельных участков) поднимется с 10,7% ВВП в 2018 году до 11,3% ВВП в 2019 году, считают в JPMorgan.

По словам представителя Минфина КНР, выпуск специальных облигаций будет увеличен в 2019 году, в том числе, чтобы поддержать инфраструктурные проекты.

"Снижение налогов - практически единственный способ подстегнуть личное потребление и поддержать частный бизнес, а именно эти сферы сейчас вызывают наибольшее беспокойство, - отметил экономист Shenwan Hongyuan Group Co. Ван Цзянь. - Правительство сопротивляется возвращению к огромным стимулам, а смягчение политики на рынке недвижимости маловероятно".

В июле-сентябре 2018 года рост китайского ВВП замедлился до 6,5% в годовом выражении. В IV квартале ожидается ослабление до 6,4%, данные будут опубликованы 21 января.

В понедельник стало известно, что китайский экспорт в долларовом выражении снизился в декабре самыми быстрыми темпами за два года - на 4,4%.