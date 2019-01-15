Экономика

ЦБ, Минфин и ФАС признали недопустимыми комиссии за внутрибанковские переводы

В Правительство направлено предложение о равной стоимости денежных переводов физлиц вне зависимости от региона

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба, министерство финансов и Центральный банк РФ направили в Правительство предложение уравнять стоимость внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, сообщает во вторник газета "Коммерсант".

Отмечается, что решение принято после анализа рынка денежных переводов физических лиц, который выявил "межрегиональную дискриминацию потребителей" со стороны банков, установивших разные комиссии за перевод в пределах одного региона и вне его. По данным "Ъ", больше всего от реализации предложения пострадает Сбербанк, доля в переводах которого составляет 94%.

Также ведомства в докладе Правительству предложили обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов (СБП) ЦБ, где максимальная комиссия за перевод составит не более трех рублей.

В Белом доме пока не дали официальный ответ на доклад.

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Теги: ФАС, ЦБ, Минфин, Правительство
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