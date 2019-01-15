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Экономика

Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что российская экономика сумела избавиться от "голландской болезни" - негативного эффекта, оказываемого влиянием укрепления курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики.

"Нашей задачей было избавиться от того, что когда-то, раньше мы называли "голландской болезнью". Мы это сделали через бюджетные инструменты и правила. В период высоких цен на нефть ценовая премия изымается в резервы, а в период низких цен эти деньги возвращаются в экономику", - сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант".

При этом Антон Силуанов обратил внимание на тот факт, что "происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне".

"В результате наши граждане перекладывались из долларов в рубли и из рублей в доллары, что неизбежно приводило к финансовым потерям. Сейчас такого нет", - пояснил первый вице-премьер в беседе с изданием.

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Теги: Антон Силуанов, Правительство РФ
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