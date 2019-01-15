Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне подъема фондовых площадок Азии и отскока нефти вверх на новостях о планах правительства КНР поддержать экономику страны; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2446,81 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1149,37 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 67,05 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+1,7%), "Магнита" (+0,9%), "РусАла" (+0,9%), "Распадской" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%).

Просели бумаги "Башнефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,1% "префы").

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне упали из-за опасений, связанных с торможением роста экономики Китая и в мире в целом. Кроме того, инвесторов продолжает тревожить частичная приостановка работы правительства США, которая длится уже 25-й день подряд и является самой продолжительной в истории страны.

Объем китайского экспорта в юанях в декабре увеличился лишь на 0,2% в годовом выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экономисты в среднем ожидали повышения на 6,6%. Объем импорта упал на 3,1% при ожидавшемся рынком росте на 12%.

При этом в пересчете на доллары США декабрьское падение китайского экспорта стало максимальным за два года - 4,4%.

Акции Citigroup Inc., который входит в тройку крупнейших американских банков, подорожали на 4% к концу основной сессии. Скорректированная прибыль банка превзошла ожидания Уолл-стрит, однако показатели выручки оказались слабее прогнозов. В том числе выручка от торговли ценными бумагами с фиксированным доходом, сырьем и валютами (FICC) упала на 21%, что, по мнению экспертов, является плохим предзнаменованием для всех ведущих банков.

Между тем во вторник в Азии индексы растут (Япония поднялась на 1%, Китай - на 1,4%) на обещаниях китайского правительства поддержать экономику страны, плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Власти Китая намерены расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса. Одновременно Пекин собирается поддерживать стабильность юаня и продолжать последовательную, но гибкую денежно-кредитную политику.

Нефть утром во вторник также возобновила рост после резкого падения накануне поздно вечером, хотя цена Brent все еще на $0,4 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $59,75 за баррель (+1,3% и -2,5% накануне), февральская цена WTI - $51,5 за баррель (+1,4% и -2,1% в понедельник).