Международные резервы РФ в 2018 году выросли до $468,5 млрд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в декабре 2018 года увеличился на $6,391 млрд, или на 1,4%, до $468,495 млрд с $462,104 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В 2018 году резервы увеличились на $35,753 млрд, или на 8,3%, с $432,742 млрд после роста в 2017 году на $55,001 млрд, в 2016 году - на $9,342 млрд, сокращения в 2015 году на $17,061 млрд и в 2014 году - на $124,135 млрд.

Стоимость монетарного золота в резервах в декабре увеличилась на $3,978 млрд, или на 4,8%, до $86,903 млрд. Его доля в резервах в декабре поднялась до нового рекордного уровня 18,5% с 17,9%.

За весь 2018 год стоимость золота в резервах выросла на $10,256 млрд, или на 13,4%, с $76,647 млрд.

В то же время объем валютных резервов в декабре вырос на $2,413 млрд, или на 0,6%, до $381,592 млрд, за весь 2018 год они увеличились на $25,497 млрд, или на 7,2%, с $356,095 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.