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Экономика

Цена нефти Brent превысила $60 за баррель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост во вторник на оптимизме в отношении экономики Китая.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 по московскому времени увеличилась на $1,33 (2,25%), до $60,32 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,48 (2,93%) - до $51,99 за баррель.

Во вторник власти Китая заявили о намерении расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в рамках стимулирования экономики. Китай является крупнейшим импортером топлива в мире.

Ранее слабые статданные по внешней торговле Китая вызвали опасения рынка по поводу замедления роста ВВП КНР, что усилило падение нефтяных котировок. Обе эталонные марки накануне подешевели более чем на 2%.

"По сути, всего за шесть недель рынок перешел от ожидания рецессии к более взвешенному прогнозу, - говорится в отчете аналитиков JBC Energy. - Скорее всего, такой оптимизм вызван улучшением отношений между США и Китаем, а также китайскими усилиями по стимулированию своей экономики".

Также инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США. Министерство энергетики обнародует свой отчет в среду, а неофициальные данные Американского института нефти (API) станут известны поздно вечером во вторник.

Эксперты рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей.

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