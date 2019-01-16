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Экономика

Британский рынок акций снизился после отказа парламента поддержать соглашение по Brexit

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном растут в среду, однако британский индикатор падает после отказа парламента Великобритании поддержать соглашение по Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 по московскому времени поднялся на 0,1% - до 348,98 пункта.

Британский индекс FTSE 100 теряет 0,6%, германский DAX - 0,2%. Французский индекс CAC 40 увеличился на 0,2%, испанский IBEX 35 на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,6%.

Как сообщалось, британский парламент во вторник с подавляющим перевесом голосов проголосовал против соглашения по выходу Великобритании из ЕС, и оппозиция в Палате общин инициирует в среду голосование о доверии правительству.

Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти двухлетних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Великобритании из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

"Вероятность смягчения условий Brexit или сохранения Великобритании в составе ЕС выросла в результате этого голосования", - считает аналитик по Великобритании в UBS Джон Райт.

Представители Евросоюза выразили сожаление в связи с отказом британского парламента одобрить согласованные Лондоном и Брюсселем условия Brexit. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕК продолжит подготовку на случай выхода Великобритании из ЕС без какого бы то ни было соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не пойдет на уступки, чтобы помочь Великобритании "в решении внутренних политических проблем".

В целом настрой трейдеров в Европе остается позитивным, учитывая обещание Китая принимать меры для поддержки экономического роста в стране, а также сигналы о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока не готов к ужесточению политики, пишет MarketWatch.

Председатель ЕЦБ Марио Драги накануне заявил, что экономике еврозоны не грозит рецессия, однако темпы ее подъема в настоящее время слабее, чем ожидалось, во многом из-за глобальной неопределенности.

Его заявления были восприняты участниками рынка, как свидетельство того, что Центробанк не намерен спешить с подъемом базовой процентной ставки.

Акции британского издательского дома Pearson подешевели в ходе торгов на 5,5% после корректировки компанией оценки прибыли за 2018 год. Согласно новым оценкам Pearson, ее операционная прибыль без учета разовых факторов в минувшем году составила 540-545 млн фунтов стерлингов ($694-$700 млн). Ранее компания прогнозировала этот показатель на уровне 520-560 млн фунтов, а эксперты в среднем ожидают, что он составит 533 млн фунтов.

Стоимость бумаг Reckitt Benckiser опустилась на 2,7%. Британская химкомпания сообщила в среду, что ее главный исполнительный директор Ракеш Капур планирует покинуть свой пост до конца текущего года. Р.Капур возглавлял Reckitt Benckiser более 8 лет, а в целом проработал в компании 32 года. Reckitt Benckiser официально начала поиски нового CEO.

Котировки акций сырьевых компаний падают на торгах в Лондоне: BP - на 1,2%, Royal Dutch Shell - на 0,9%, Fresnillo - на 2,1%. Бумаги девелоперов дорожают: Taylor Wimpey - на 3%, Barratt Developments - на 3,3%.

Потребительские цены в Великобритании в декабре 2018 года выросли на 2,1% в годовом выражении, самыми медленными темпами с января 2017 года, свидетельствуют опубликованные в среду данные Национального статистического управления (ONS) страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,3% в ноябре и впервые почти за два года приблизилась к целевому уровню Банка Англии (около 2% годовых).

В Германии инфляция, рассчитанная по стандартам Европейского союза, в декабре 2018 года замедлилась до 1,7% в годовом выражении, минимума с апреля, против 2,2% в ноябре, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

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Теги: Великобритания, рынок акций

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