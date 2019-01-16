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ЦБ РФ объяснил рост доли юаня в резервах диверсификацией на случай рисков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ объяснил рост доли вложений российских золотовалютных резервов (ЗВР) в китайский юань, которое произошло на фоне сокращения доли инвестиций в доллар США, необходимостью диверсификации резервов на случай реализации рисков.

"Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересный, в каких-то других сценариях другие валюты более интересны. Это вопрос диверсификации резервов на случай реализации разных сценариев", - сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме, отвечая на вопрос про рост доли юаня в ЗВР.

Ранее сообщалось, что ЦБ во втором квартале 2018 года увеличил долю резервных валютных активов, инвестированных в активы, номинированные в китайских юанях, до 14,7% с 5,0%, в евро - до 32,0% с 22,2%, одновременно сократив долю активов в долларах США до 21,9% с 43,7%.

Позднее первый зампред ЦБ в беседе с журналистами отметила, что доля юаня в резервах является приемлемой в силу их объема. "Мы действительно смотрели на разные сценарии, чтобы нам в разных сценариях экономических разного рода рисков и геополитических рисков разного рода было достаточно резервов. И сценарии, которые мы рассматривали, были не упрощенные, достаточно сложные", - сказала она.

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По словам Юдаевой, ЦБ РФ в отношении резервов придерживается позиции, что несмотря на вероятность реализации тех или иных рисков, нужно быть готовым к разному развитию событий. "Когда мы говорим про резервы, про их наличие, может быть, их структуру, это, конечно взгляд с этой точки зрения. Мы считаем, что мы должны быть готовы к любым сценариям, поэтому мы смотрим достаточно жесткие сценарии и готовимся именно к ним", - подчеркнула первый зампред.

Данные о деятельности Банка России по управлению активами публикуются не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.

За второй квартал прошлого года объем резервных активов Банка России в иностранной валюте и золоте снизился до $458,1 млрд с $460,0 млрд.

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Теги: РФ, Китай

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