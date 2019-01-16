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Cadillac анонсировал первую полностью электрическую модель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американский бренд автомобилей Cadillac, входящий в группу General Motors, анонсировал скорое начало производства первого автомобиля на электроприводе.

Как говорится в пресс-релизе компании, это будет кроссовер. Название модели и технические характеристики будут объявлены позднее.

Кроме того, Cadillac представила новую модель - кроссовер XT6. Продажи этого автомобиля с тремя рядами кресел начнутся летом 2019 года, его цена, по оценкам экспертов, составит от $55 до $70 тысяч. Он призван составить конкуренцию таким моделям, как Audi Q7, BMW X7 и Volvo XC90.

До 2021 года Cadillac планирует выводить на рынок одну совершенно новую модель автомобиля каждые полгода.

Компания Cadillac была основана в 1902 году, а уже в 1909 году она была приобретена General Motors.

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Теги: Cadillac, General Motors
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